Kamu işçilerine zam, toplu sözleşme ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, kamu işçilerinin zammı bugün belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş ile saat 14:30'da görüşecek.

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Kamu işçilerine zam için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri arasında pazarlık sürüyor. Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelinse de henüz netlik kazanmadı.

KAMU İŞÇİSİNE ZAM GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş ile saat 14:30’da görüşecek.

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME SON DURUMU NE?

Görüşmelerde işveren sendikasının geçen hafta 12 bin lira teklif ettiğini bildiren Atalay, “Dün akşam Sayın Bakan da 12 bin -12 bin 500 lira gibi bir rakam ifade etti. Taşeronlarla ilgili talebimiz var. Bakan Bey Bu konuda problem bitti, çözeceğiz dedi. Taşeron meselesini seçim ne olursa olsun çözeceklerini ifade ediyorlardı. Bu da bizim için en önemli meselelerden bir tanesiydi” dedi.

‘ARZUMUZ SEÇİMDEN ÖNCE BİTİRELİM’

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Sözleşmede, düşük ücret olarak 15 bin lira teklif ettik, şu an 12 bin liradan pazarlık süreci var. Yukarıdaki ücrete de yüzde 45 ve bir de iyileştirme teklif ettik. Bakan Beyin ifadesi 12 bin ve yüzde 40 civarı idi. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik kendisine. Bununla ilgili kamuoyunun beklentisi var, bizim de süremiz var. Arzumuz seçim arifesinden evvel bitirmek; ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olmayız. Arzu ettiğimiz bir rakam olmazsa niye bitirelim?” diye konuştu.

Bir basın mensubunun, pazarlık konusunda ortada bir rakamı kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruya ise Atalay, “Bu bir pazarlık. Kafamızda muhakkak bir rakam var. İstediğimiz belli. Nereye yaklaşırız, ondan sonra gelir, tabana anlatırız. Herkes kendi sözleşmesini imzalıyor” cevabını verdi. (DHA)