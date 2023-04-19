Kamu işçisine toplu sözleşme zam ne kadar? Kamu işçilerine yeni zam teklifi…

Kamu işçilerine zam için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri arasında pazarlık sürüyor. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalırken taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklarını ise sürdürüyor.

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME SON DURUMU NE?

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için bugün ikinci görüşme yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.

HÜKÜMETİN İKİNCİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yapılan ikinci görüşmede hükümetin zam teklifi belli oldu.

Türk-İş Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.

İlk görüşmeler sonucunda hükümetin kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiği, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıklanmıştı. Teklifin talepleri karşılamadığını ilettiklerini belirten Atalay “İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız” demişti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ikinci toplantının ardından, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Atalay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamu işvereni adına TÜHİS'in (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) önceki hafta yaptığı teklif, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 30 zam yapılması şeklindeydi.

Aradan iki haftaya yakın süre geçti. Bugün Türk-İş'te kamu koordinasyon kurulunu topladık, Sayın Bakan'ın daveti üzerine de buraya geldik. Sayın Bakan işveren sendikasının verdiği 11 bin 500 lirayı yeterli bulmadığını, 12 bin liraya çektiğini ifade etti. Önceki yüzde 30'luk artışı da yine yeterli bulmayıp yüzde 40'a yükselttiğini bildirdi.

Bu, önemli ve güzel bir gelişme ama bu aşamada karar verme durumunda değiliz. Şu anda geldiğimiz noktada yeni teklif 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam düzeyinde. Bayrama yetişmez, imkanı yok ama bayram bitiminde bir neticeye varırız.”

‘YÜZDE 40'I GEÇELİM İSTİYORUZ'

Atalay, kamu işçilerinin yarıya yakınının ücretinin taban ücret düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, “Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkartılması güzel ama bizim için yeterli değil. Toplumun alım gücüyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Bizim görevimiz, temsil ettiğimiz insanların alım gücünü artırmak. Gayretimiz bu yönde. Bugün gelen teklifi küçümsemiyorum ama yüzde 40'ı bir geçelim istiyoruz.” dedi.

‘TEKLİFİ YETERSİZ BULDUK'

Hak-İş Genel Başkanı Arslan da hükümetin yeni teklifinin önemli bir aşama olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Buna rağmen bu teklifi Türk-İş ve Hak-İş olarak yetersiz bulduk. Sayın Bakan'ın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. Bu teklifin, hem sendikalarımızın hem de üyelerimizin beklentilerinin altında kaldığı için kurumlarımız ve Sayın Bakan tarafından tekrar değerlendirilmesini arzu ettik. Biz de teşkilatlarımızı bilgilendireceğiz. Beklentiler büyük. İnşallah bayram sonu müjdeyi veririz diye umut ediyorum.” (AA, SÖZCÜ)