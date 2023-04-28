Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: Türk-İş Başkanı seçime işaret etti

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamudaki 700 binden fazla çalışanının devam eden zam pazarlığıyla ilgili "Arzumuz seçimden önce sözleşmeyi tamamlayabilmek ama illa seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok. Toplumun ve sendikaların razı olacağı bir rakam olmazsa biz bu işin içinde olmayız” dedi.

Sozcu.com.tr

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Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde pazarlık sürüyor.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelinse de henüz netlik kazanmadı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün yaptığı basın açıklamasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ve kamudaki taşeron işçilerin kadrosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs’tan önce imzalanması beklenirken Başkan Atalay, anlaşmanın 1 Mayıs öncesinde tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

PAZARLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

“Gündemimiz deprem, sözleşme ve taşeron” diyen Atalay, sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, pazarlık sürecinde olunduğunun altını çizdi.

Dün akşam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katıldığı canlı yayında “Şu anda kamuda 700 bini aşkın işçilerle ilgili toplu sözleşmemiz devam ediyor. Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde” sözleri hükümetin teklifinin değişip değişmediğine yönelik soru işaretleri yaratmıştı.

Toplantı öncesi Bakan Bilgin’i arayarak toplantıya geldiği bilgisini veren Atalay, hükümetin teklifinin değişmediğini ve 12 bin lira olduğunu aktardı.

Aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesini ve birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması teklif ettiklerini kaydeden Atalay; hükümetin teklinin 12 bin lira ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu söyledi.

Hükümetin teklifi kabul etmediklerini belirten Atalay, “Kamuoyunda toplumun beklentisi var” dedi. “Arzumuz seçimden önce sözleşmeyi tamamlayabilmek” diyen Atalay, “Bitirebilirsek bitiririz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz. İlla seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok. Toplumun ve sendikaların razı olacağı bir rakam olursa bir problem yok ama olmazsa biz bu işin içinde olmayız” ifadelerine yer verdi.

En erken eylem kararı için yasal olarak 65-70 gün süreleri olduğunu söyleyen Atalay, sürenin ağustos ayında bittiğini fakat işçi kesiminin bekleme tahammülü olmadığını söyledi.

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