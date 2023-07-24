Kamu-Sen de toplu sözleşme taleplerini açıkladı

Toplu sözleşme görüşmelerine sayılı günler kala Memur-Sen'in ardından Kamu-Sen de taleplerini açıkladı.

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Kamu-Sen, 1 Ağustos’ta başlayacak görüşmeler öncesinde kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi teklifini duyurdu.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sözleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “ağırlığı personel rejimi ile mali ve sosyal haklarda olmak üzere 5 bölümde, 40 konu, 30 alt başlık altında ele aldığımız 403 talep ile toplu pazarlık masasına oturacağız” dedi.

2012-2022 yıllarında hiçbir enflasyon hedefinin tutmadığını belirten Kahveci, 2023-2025 yılları arasındaki hedeflerin de tutma ihtimali bulunmadığını belirterek kamu çalışanlarının ve emeklilerin hedeflenen enflasyona endeksli maaş artışı girdabına mahkûm edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kahveci, Kamu- Sen’in taleplerini şöyle sıraladı:

* 2024 yılının ilk altı aylık dilimi için yüzde 40; ikinci altı aylık dilimi için yüzde 30, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz.

* 2025 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20'şer artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı talep ediyoruz.

* Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz.

*Temel mali taleplerimiz; 2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58,4 zam olarak özetlenebilir.

* İlave ek ödeme sisteminin değiştirilerek, yapılan 8 bin 77 TL'lik artışın memurların taban aylıklarına eklenmesini; emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmasını ve mevcut emekli maaşlarına da aynı şekilde yansıtılmasını istiyoruz.

* “Verilen sözlere uygun olarak 1. dereceye gelen bütün kamu görevlilerini kapsayacak ve tüm beklentileri karşılayacak bir ek gösterge düzenlemesine ihtiyaç vardır, bu konudaki adaletsizlikler giderilsin” diyoruz.

* Türkiye Kamu-Sen olarak “lojmandan faydalanmayan ve kirada oturan tüm kamu çalışanlarına aylık 7 bin 850 lira kira yardımı yapılsın, memurlarımızın ev sorunu kâbus olmaktan çıksın” diyoruz.

* Kira yardımına ek olarak başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemelerin yükseltilmesini; tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı ödenmesini, sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

* Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak “gelir vergisi tarifesine yeni düzenleme getirilsin, çalışanların gelir vergisi oranı yüzde 15'te sabitlensin” diyoruz.

* Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine “Bayram İkramiyesi” ödenmesini istiyoruz.

* Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz.

* Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesini; Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosunun verilmesini talep ediyoruz.

* Görevde yükselmelerde ve ilk atamalarda her türlü istismara açık olan sözlü sınav uygulamasının kaldırılmasını, bu tür atamaların objektif bir şekilde gerçekleştirilecek yazılı sınavlar aracılığıyla yapılmasını istiyoruz.

* “Özel hizmet tazminatında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi, özel hizmet tazminat oranlarının unvan bazında eşitlenerek tüm memurlar için yükseltilmesi, çalışma barışına katkı sağlayacaktır” diyoruz.

* Zorunlu rotasyon uygulamasına son verilsin, kalkınmada öncelikli yörelerde ve doğal afetlerin yaşandığı bölgede çalışan personel için mahrumiyet yeri ödeneği ve afet tazminatı gibi özel uygulamalar getirilsin diyoruz.

* Fazla mesailerin insan haklarına dahi aykırı bir şekilde ücretlendirilmesine karşı çıkıyor, fazla mesai ücretinin çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılmasını istiyoruz.

* “Ek ders ve nöbet ücretleri artırılmalı” diyoruz.

* Emekli maaşlarının yükseltilmesi, emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası gibi sosyal yardım verilmesi gibi birçok talebi de toplu sözleşme masasına taşıyacağız.

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