Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar

Arabası olandan bu yıl iki kez Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak. Akaryakıtın ÖTV’si her 6 ayda bir otomatik olarak zamlanacak. Market poşetine zam için bile yetki alındı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li milletvekillerinin memura, emekliye ilave maaş zammı vermek için TBMM'ye getirdiği yasa teklifinden acı reçete ve yeni zam yağmuru çıktı. Araç sahiplerinden deprem vergisi adı altında bir defaya mahsus ikinci kez Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak.

ZAM YAĞMURU

Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi'ne de (ÖTV) çifte artış mekanizması getirildi. Mekanizma tam uygulanırsa motorin ve benzin fiyatları 36-40 TL düzeyine yükselecek. Zam paketinden market poşetine, Kurumlar Vergisi'ne, banka borcunu ödeyemediği için evine, arsasına el konulan vatandaşa ve yeni KDV yüküne kadar bir dizi yeni zam çıktı. Kaşıkla verilen maaş zamları kepçeyle geri alınacak.

Teklifteki maddeyle Çevre Kanunu çerçevesinde geri kazanım katılım paylarına yeni zam yetkisi alındı. Teklifle, yeniden değerleme oranıyla artırılan katkı paylarının Cumhurbaşkanı tarafından yarıya kadar artırılmasına ilişkin yetki 2 katına kadar çıkarıldı. Bu yetkinin kullanılması halinde 25 kuruş olan market poşetleri ile kola ve benzeri ambalajlı ürünlere ve araç lastiklerine zamlar gelecek.

Yüzde 20 olarak uygulanacak Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25'e çıkacak. Bankalarla finans, sermaye piyasaları ve sigorta şirketlerinin yüzde 25 olan Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30'a çıkarıldı. Vergi artışları da zamlara dönüşüp vatandaşın üzerine yağacak. Ayrıca Cumhurbaşkanına verilen 33 milyar TL'lik ilave borçlanma yetkisi 99 milyar 135 milyon TL'ye çıkarıldı.

Vergilerin yanı sıra devlet ilave olarak 66 milyar lira daha borçlandırılacak.

Araç sahiplerinden çifte MTV alınacak

Zam paketinden 26 milyonu aşkın taşıt sahiplerine ek vergi çıktı. Teklife göre, mevcut taşıtlarla yıl sonuna kadar alınacak sıfır araçlardan deprem için 1 defaya mahsus olmak üzere çifte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak. Çifte vergi depremin yaşandığı 11 ilde kayıtlı araç sahiplerine uygulanmayacak. İktidar bu yıl MTV yoluyla araç sahiplerinden 38 milyar 787 milyon lira MTV tahsil etmeyi planlıyordu. Bu vergi iki kez alınacağı için, deprem illeri dışarıda tutulduğunda araç sahiplerinden yaklaşık 35-36 milyar lira ilave para toplanacağı anlamına geliyor.

Akaryakıta dev ÖTV zammı geliyor

Paketten akaryakıtın Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) çifte zam çıktı. Akaryakıt ÖTV'si artık sigara ve alkolde olduğu gibi 6 ayda bir üretici enflasyonu (ÜFE) oranında otomatik artacak. Ayrıca Cumhurbaşkanının bu vergiyi yarısına kadar artırma yetkisi ‘5 katına kadar' yükseltildi. Halen benzinden 2.5 lira, motorinden 2.06 lira ÖTV alınıyor. 6 aylık ÜFE yüzde 14.82 olduğu için bu tutarlar önce bu oranlarda zamlanacak. Eğer 5 kat yetkisi de kullanılırsa ÖTV, KDV dahil benzinde 16.93'e, motorinde 13.95'e çıkacak. Bu da benzin ve motorin fiyatlarının 36-40 liraya kadar yükseltilebileceği anlamına geliyor.