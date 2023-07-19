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Katar Enerji Şirketi 2022’de net kârını yüzde 58 artırdı

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), 2022'de net kârını önceki yıla göre yüzde 58 artırarak 42,5 milyar dolara çıkardı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:35 - 19 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Katar Enerji Şirketi 2022’de net kârını yüzde 58 artırdı

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), 2022’de net kârını önceki yıla göre yüzde 58 artırdı.

Qatar Energy’nin açıkladığı finansal verilere göre, Qatar Energy’nin 2021’de 26,9 milyar dolar olan net kârı 2022'de 42,5 milyar dolara ulaştı.

LNG’DE ZİRVEYE ÇIKTILAR

Katar, 2022'de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracında 80,1 milyon tonla ABD ve Avustralya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle Avrupa ülkelerinin Rus gazına alternatif arayışları 2022'de doğal gaz fiyatlarının artmasında etkili olmuştu. (AA)

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