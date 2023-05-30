Kenya Devlet Başkanı’ndan ‘Afrika’da yerel para kullanalım’ çağrısı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika ülkeleri arasındaki ticarette dolar kullanılmasını eleştirerek "Afrika'da yerel para kullanalım" dedi.

Sozcu.com.tr

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Kenya basınındaki habere göre, Ruto, başkent Nairobi’de düzenlenen Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) ile ilgili düzenlenen forumda açıklamalarda bulundu.

Küresel olarak doların yükselişine dikkati çeken Ruto, “Afrika’da yerel para kullanalım” diyerek Afrika ülkelerinin, 2022’de başlatılan Pan-Afrika Ödeme ve Uzlaşma Sistemi’ne (PAPSS) dahil olması gerektiğini vurguladı.

YEREL PARA ÇAĞRISI

Ruto, “Farklı para birimleri kullandığımızdan dolayı mal ve hizmetler için bir Afrika ülkesinden diğerine ödeme yaparken zorlanıyoruz. Bu nedenle hepimiz dolar kullanmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Yerel para kullanımının, doların küresel yükselişinde Afrika ülkelerinin ekonomilerini koruyacağının altını çizen Ruto, “Ülke içinde ve ülkeler arasında yerel para birimlerimizi kullanacak bir mekanizmaya sahip olmayı öneriyorum” ifadesini kullandı.

Afrikalı iş insanları ve bankalar, ülkeler arası para transferlerinde daha çok ABD ve Avrupa ülkelerindeki bankaları kullandığı için bu işlemler 3 ila 5 güne uzayabiliyor.

Pan-Afrika Ödeme ve Uzlaşma Sistemi, 13 Ocak 2022’de Gana’nın başkenti Akra’da başlatılmıştı. Yeni sistem, Afrika ülkeleri arasında yerel para birimiyle ödeme yapılmasına olanak sağlıyor. (AA)

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