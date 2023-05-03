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Kılıçdaroğlu beğendi: Nebati mi, Yılmaz mı?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da beğendiği bir paylaşım, seçimlerin kazanılması durumunda oluşturulacak kabineye dair sinyal verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:13 - 03 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu beğendi: Nebati mi, Yılmaz mı?

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’da beğendiği bir paylaşım dikkat çekti.

Twitter’da İyi Haber kullanıcı adlı bir hesaptan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Yılmaz ve İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ın yer aldığı bir fotoğraf “Nureddin Nebati mi? Bilge Yılmaz mı?” mesajıyla paylaşılmıştı.

Kılıçdaroğlu, kendi hesabından bu paylaşımı beğendi.

Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın adı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda kabinedeki olası isimler arasında geçiyor. Yılmaz’ın, kabinede Hazine Bakanı olarak görev alabileceği belirtiliyor.

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CHP Cumhurbaşkanı Ekonomi Haber Kemal Kılıçdaroğlu Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter
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