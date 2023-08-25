Kırtasiye sektöründen KDV indirimi talebi

Kırtasiye ürünlerinin fiyatlarına geçen yıla göre yüzde 40-75 oranlarında zam gelmesinin ve KDV oranlarının artmasının ardından kırtasiye sektörü KDV indirimi talebinde bulundu.

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Yeni eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kala kırtasiye sektöründen KDV indirim talebi geldi.

Kırtasiye ürünlerinin fiyatlarına geçen yıla göre yüzde 40-75 oranlarında zam geldiğine işaret eden Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, bazı kırtasiye ürünlerinde yüzde 20, bazısında ise yüzde 10 KDV uygulandığını söyledi.

Şendil, geçmişte pek çok üründe yüzde 8 olan KDV’nin kısa süre önce Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle artırıldığını anımsattı.

KDV YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLSÜN TALEBİ

Tüketiciler için piyasada farklı fiyat aralıklarında çok sayıda ürün seçeneği bulunduğunu, 200 liraya da 800 liraya da okul çantası alınabildiğini anlatan Şendil, mekanik kurşun kalem gibi bazı ürünlerdeki KDV’nin yüzde 10’a çekilmesini talep etti.

Şendil konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Silgi, kurşun kalem, defter, boya gibi kırtasiye malzemeleri de en az gıda kadar temel ihtiyaç. Dar gelirli kişilerin kırtasiye ürünlerine daha kolay ulaşımı ve sektörün önünün açılması için yüzde 10 olan KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesini istiyoruz. En kısa sürede kırtasiyedeki KDV oranının makul seviyelere düşürülmesini bekliyoruz.”

MERDİVEN ALTI ÜRÜN UYARISI

Şendil, KDV indiriminin yanı sıra velilere de merdiven altı ürünler için uyarıda bulundu.

“Veliler, merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalıdır. Kimliği belli olan ürünler alınmalı” diyen Şendil, tüketicilerin ürün alırken mutlaka etiketine bakmaları gerektiğini, ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığının, denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünleri “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi”nde (GÜBİS) ilan ederek tüketicileri bilinçlendirildiğine dikkati çeken Şendil, şunları kaydetti:

“Tüketicilerimiz, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemeliler. Özellikle boya kalemlerinde ‘CE’ işareti ve ‘EN71 standardına uygundur’ ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar.

Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler.

Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorsa, Alo 175 Tüketici Hattı’ndan şikayette bulunabilir, bu şekilde taklit, korsan, kaçak ürünlerle mücadelemizde bize destek olabilirler.” (AA)

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