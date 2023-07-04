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KİT’lerde çalışan sözleşmeli personel listesine yeni bir meslek eklendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinin tespit edildiği listeye uçuş tabibi de dahil edildi.

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KİT’lerde çalışan sözleşmeli personel listesine yeni bir meslek eklendi

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan sözleşmeli personel listesine “uçuş tabibi” eklenerek temel ücretleri belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinin tespit edildiği listeye uçuş tabibi de dahil edildi.

Uçuş tabibi, temel ücretlerin en yüksek olduğu 1. grupta yer aldı.

Uçuş tabibi, uçuş personelinin periyodik muayenelerini yerine getiren ve uçuş esnasında oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık durumuna müdahale eden sağlık görevlisi olarak tanımlanıyor. (AA)

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