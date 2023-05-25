Koç Holding Tat Gıda’nın satışı için Unlu&Co’yu yetkilendirdi

Koç Holding Tat Gıda'nın satışı için Unlu & Co.'yu yetkilendirirken; taraflar arasındaki ön görüşmelerin başladığı ve potansiyel alıcılar arasında Oyak, Kraft Heinz, Ajinomoto ve Olam International'ın da yer aldığı belirtildi.

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Koç Holding Tat Gıda’nın satışı için Unlu & Co.’yu yetkilendirirken; taraflar arasındaki ön görüşmelerin başladığı ve potansiyel alıcılar arasında Oyak, Kraft Heinz, Ajinomoto ve Olam International’ın da yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Listenin ilk sıralarını Oyak, Kraft Heinz, Ajinomoto ve Olam International paylaşıyor. Diğer potansiyel alıcılar arasında Campbell Soup Company, Conagra Brands, Del Monte Foods, McCormick & Company, Nestle ve Unilever gibi şirketler yer alıyor” denildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre; Tat Gıda hisselerinin yüzde 41’i halka açık olarak işlem görürken, yüzde 44’ü Koç Holding’e, yüzde 10’u diğer Koç Holding şirketlerine, yüzde 5’i ise Sumitomo Corporation ve Kagome Co’ya ait bulunuyor.

NET SATIŞLARI 2,7 MİLYAR TL

Şirketin 2022 yılı net satışları 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda yüzde 155 büyüme kaydetti.

2022’de ihracat geliri yüzde 52 artışla 58 milyon dolar oldu.

Tat Gıda hisseleri saat 1357’de yüzde 1.59 primle 25.56 liradan işlem görüyor.

Tat Gıda 22 Mayıs’ta KAP’a yaptığı açıklamada, şirketin ana ortağı Koç Holding’in sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlattığı ve finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı belirtilmiş; başka detay verilmemişti. (REUTERS)

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