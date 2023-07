Koç’tan deprem bölgesine 20 bin kişilik konteyner kent

Koç Holding, yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin adet konteynerden oluşan 'Umut Kentleri' kurdu.

Koç Holding, topluluk şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda 5 farklı noktada, yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 bin adet konteynerden oluşan ve sosyal yaşam alanlarıyla öne çıkan ‘Umut Kentleri’ kurdu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, depremin meydana geldiği 6 Şubat sabahı Koç Topluluğu Afet Koordinasyon Komitesi’ni toplayarak önceliklerini belirlediklerini dile getirdi.

‘Umut Kentler’de çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere bu büyük felaketten sağ kalanlara hayata yeniden başlayabilme gücü verecek yaşam alanları tasarlamayı hedeflediklerini aktaran Çakıroğlu, farklı disiplinlerden uzmanlardan da görüş alarak ‘Umut Kentleri’ sakinleri için sadece barınma değil, yaşamla yeniden bağ kurma alanları olarak modellediklerine dikkati çekti.

Öncelikli hizmet konularının eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım olarak belirlediklerini ve Koç Holding Konteyner Kent Projesi’nin başlangıcında ortaya koydukları ‘100 gün içinde konteyner kentlerde yaşamın başlaması’ hedefine, 2 Mayıs’ta ilk yerleşimlerin gerçekleşmesiyle ulaştıklarını belirten Çakıroğlu, ‘Umut Kentler’de yaşam devam ettiği sürece 115 binden fazla çalışanlarının, Topluluk şirketlerinin ve proje paydaşlarıyla depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Umut Kent projesine başlamadan önce sahadaki ihtiyaçları her yönüyle ele alabilmek için bir saha araştırması gerçekleştirdiklerini aktaran Çakıroğlu, ‘Araştırmadan depremzedelerin beklentilerini ortaya koyan çok önemli veriler elde ettik. Konteyner evlerin donanımından kentin bütününün tasarımına kadar tüm aşamalarda bu verilerden yararlandık. Bu noktada sizinle, proje ismine de ilham olan bir not paylaşmak istiyorum. Araştırma sırasında görüşülen bir depremzede ‘Burada her şey yıkıldı, yıkılmayan tek şey umut’ dedi. Projemizi işte tam olarak bu umudun üzerine inşa ettik.’ ifadelerini kullandı.

‘KONTEYNER EVLERİN MONTAJI İÇİN FABRİKA KURDUK’

Levent Çakıroğlu, ülke genelindeki konteyner arz-talep dengesine etki etmeden, Koç Topluluğu’nun sahip olduğu uzmanlık ve etki gücünden yararlanarak yurt dışından konteyner tedariki yolunu seçtiklerini aktararak, şunları kaydetti:

“Global tedarikçilere hızla ulaştık ve kapasite anlaşmaları yaptık. Konteyner evlerin montajı için sıfırdan yeni bir fabrika kurduk. Tüm konteyner ihtiyacımızı böylece kendi üretimimizle karşılamış olduk.”

Koç Holding CEO’su Çakıroğlu, ‘Umut Kent’te engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik, rutin üretim süreçlerinin dışına çıkarak erişilebilirlik standartlarına göre tasarladıkları konteyner evler bulunduğunu belirtti.

‘Umut Kent’ modelini farklı kılacak en temel unsurlardan birinin kentlerdeki sosyal yaşam alanları olduğuna işaret eden Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Market, aile sağlığı merkezi, psikososyal destek merkezi, ibadethane, çamaşırhane, kuaför, kafeterya gibi bazı temel hizmet ve imkanlardan yararlanabilecekleri birimlerin yer aldığı Kent Meydanları, okulun yanında ders dışı saatleri de kaliteli kılacak eğitim birimlerini ve aktivite alanlarını etrafında toplayan Eğitim Meydanları, kadınların, gençlerin erişimine açık çok yönlü gelişim alanlarının bulunduğu Yaşam Meydanları oluşturduk. Umut Kentlerin her birinde 30’un üzerinde sosyal birim yer alıyor. Bu çerçevede, öncelikli hizmet konularımızı eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım olarak belirledik.” (AA)

