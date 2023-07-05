Kök maaş formülü emekliyi vurabilir

Emekliye yapılacak üçlü zam, kök maaş formülü nedeniyle arada kaynayabilir. En düşük aylıkların Hazine tarafından 7.500 liraya tamamlanması nedeniyle, emekliler bu ücrete mahkum kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Emekli maaşlarına kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon farkı ile birlikte temmuz ayında üçlü zam yapılması planlanıyor ancak milyonlarca emekli en düşük emekli maaşı olarak belirlenen 7.500 lira aylığa mahkum kalabilir. Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemede de emekli aylıklarının kök maaş üzerinden artış yapılacağı belirtiliyor. Bu durumda kök maaşı 3.500- 4.500 lira düzeylerinde olan ve yasa ile Hazine tarafından 7.500 liraya tamamlanan milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 100'e dayansa bile alacakları maaşın 7.500 lirada kalması söz konusu. Daha önce AKP Trabzon eski Milletvekili Salih Cora, en düşük emekli aylığının temmuz zammının kök aylık üzerinden yansıtılacağını açıklamıştı.

YÜZDE 100 ZAM BİLE ETKİSİZ

Cora, mart ayında yaptığı açıklamada kök aylık 4 bin liraysa yüzde 40 zam varsayımıyla emekli aylığı 5.600 lira olacak ama emekli 7.500 lira almaya devam edeceği örneğini vermişti. Kök aylıklar 7.500 liraya çıkarılmadığı için en düşük maaş alan emekliler kademeli zam, refah payı, enflasyon farkı da eklense hesabına yatan para 7.500 lirayı geçemeyecek. Böylelikle emekli maaşları temmuz ayından itibaren 11 bin 402 liraya çıkarılan asgari ücretin 3.902 lira altında kalırken, Türk-İş'in haziran ayı için açıkladığı 10 bin 373 liralık açlık sınırının da 2.873 lira altında kalacak. DİSK'e bağlı Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, en düşük aylık 7.500 liraya tamamlandığını, yapılanın zaten bir zam olmadığını belirtirken, dolayısıyla kök ücretlere yapılacak temmuz zamlarının da en düşük emekli maaşlarını artırmayacağını vurguladı.

2 kişilik emekli aile yoksulluk sınırının altına düşmemeli

Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlandığında bir eşitsizliğin de ortaya çıktığına dikkat çekerek, “7.510 TL alana iyileştirme yapılmadı” dedi. “Enflasyona ve her gün gelen zamlara baktığımızda bu ücretler çok komik kalıyor” diyen Yavuz, iki emekliden oluşan bir ailenin evine giren toplam ücretin yoksulluk sınırının altında kalmaması gerektiğini belirtti. Yavuz, “Acilen yapılması gereken, asgari ücretin de revize edilmesiyle birlikte en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasıdır” dedi. Türk-İş, haziran ayı yoksulluk sınırını 33 bin 788 TL olarak açıklamıştı.