Konut fiyatları bir yılda yüzde 103,6 arttı

TCMB verilerine göre, konut fiyatları 2023 Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 103,6 arttı. 100 metrekarelik bir evin ülke genelindeki ortalama fiyatının bile 2,3 milyon TL'yi aşması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) 2023 Mayıs’a ilişkin Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıkladı.

Buna göre, 2023 Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103,6 yükseldi.

En yüksek yıllık değişim gösteren illerin mayısta da Zonguldak, Karabük, Bartın olması dikkat çekti. Nisan ayında konut fiyat endeksinin yıllık yüzde 147 olduğu bu üç il, mayısta yüzde 135’e gerilese de en yüksek değişimin yaşandığı iller olarak öne çıktı.

Bunu yüzde 125,5 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve yüzde 120,8 ile Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır takip etti.

ÜLKE GENELİNDE METREKARE FİYATLAR 23 BİN 573 TL’YE ÇIKTI

Türkiye’de bir konutun metrekare fiyatı mayıs ayı itibarıyla 23 bin 573 TL’ye çıktı. Yani 100 metrekare bir evin ülke genelindeki ortalama maliyeti 2 milyon 357 bin 300 TL’ye ulaştı.

Nisan ayında ise 100 metrekare bir evin ülke genelindeki ortalama maliyeti 2,2 milyon TL idi.

Ankara'da metrekare fiyatları mayıs ayı itibarıyla 17 bin 647 TL’ye çıkarken; İzmir'de 27 bin 89 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL’DA ORTALAMA BİR EV 3,6 MİLYON TL’Yİ AŞTI

İstanbul'da ise metrekare fiyatları nisan ayı itibarıyla 35 bin 114 TL iken mayısta bu tutar 36 bin 4 TL’ye çıktı.

İstanbul'daki 100 metrekare bir evin bedeli nisan ayı itibarıyla 3,5 milyon TL iken mayısta 3,6 milyon TL’yi aşmış oldu.

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