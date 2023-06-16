Konut fiyatları bir yılda yüzde 121,3 arttı

Merkez Bankası, konut fiyatlarının 2023 Nisan'da yıllık bazda yüzde 121,3 yükseldiğini açıkladı. Böylece ülke genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir evin ortalama maliyeti 2,2 milyon TL'ye çıkarken; İstanbul'da bu tutar 3,5 milyon TL'yi aştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) 2023 Nisan’a ilişkin Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıkladı.

Buna göre, 2023 Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,3 yükseldi.

Konut fiyatları nisan ayında İstanbul’da yüzde 114,1 oranında artarken, İzmir’de yüzde 123 ve Ankara’da yüzde 126,1 yükseldi.

Ülke genelindeki konut fiyatları ocakta yüzde 153,1, şubatta yüzde 141,5 ve martta ise yıllık bazda yüzde 132,8 artmıştı. Böylece konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama nisan ayında da sürmüş oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ZONGULDAK, KARABÜK VE BARTIN’DA

Nisan ayında yıllık bazda en yüksek artış gösteren iller yüzde 147 ile Zonguldak, Bartın ve Karabük oldu.

Bunu yüzde 143,2 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ; yüzde 142,2 ile de Çankırı, Kastamonu, Sinop izledi.

ÜLKE GENELİNDEKİ ORTALAMA BİR EV BİLE 2,2 MİLYON TL

Türkiye'de bir konutun metrekare fiyatı nisan ayı itibarıyla 22 bin 841 TL’ye çıktı. Yani 100 metrekare bir evin ülke genelindeki ortalama maliyeti 2 milyon 284 bin 100 TL’ye ulaştı.

Ankara’da metrekare fiyatları nisan ayı itibarıyla 16 bin 800 TL’ye çıkarken; İzmir’de 26 bin 582 TL’ye çıktı.

İstanbul’da ise metrekare fiyatları nisan ayı itibarıyla 35 bin 114 TL’ye yükseldi. İstanbul’daki 100 metrekare bir evin bedeli nisan ayı itibarıyla 3,5 milyon TL’ye çıkmış oldu.

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