Konut fiyatlarında ‘ikinci tur sonrası’ uyarısı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Koçak, “Son 1,5-2 yıl içerisinde konut fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu oldu. Alım gücü düştü, kredi faiz oranları yükseldi ve insanlar konut alamamaya başladılar. Konut almak artık hayal oldu. Çünkü bugün itibarıyla bankalar kredileri de kredi musluklarını da tamamen kapatmış durumdalar. Seçimden sonra eğer bir güven ortamı yaratılmazsa, piyasanın daha da çıkmaza gireceğini düşünüyorum” dedi.

“Fiyat artış hızında düşüş bekliyorum” diyen Koçak, “Ancak fiyatlarda düşüş önümüzdeki dönemde de gerçekleşmeyecek. Bu tabii nereye kadar gidecek, önümüzde göreceğiz” diye konuştu.

‘ONAYLANMIŞ KREDİLER BİLE GERİ ÇEVRİLİYOR’

Dr. Koçak, “Devlet bankalarında düşük oranlı krediler veriliyor ama bankaya gittiğinizde çok düşük bir limitle yani 250- 300 bin lira gibi kredi tutarlarıyla ancak kredi kullanabiliyorsunuz. Bu da ciddi bir nakit paranın olmasını gerektiriyor. İnsanlarda bu kadar nakit para olmadığı için de satın almaya yönelemiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Bankaların kredileri de kredi musluklarını da tamamen kapatmış durumda olduklarına vurgu yapan Koçak, “Onaylanmış kredilerin bile geri çevrildiği senaryolar söz konusu. Bu ciddi bir durağanlık getirecektir” dedi.

STOKLARDA DARALMA, YENİ YAPI RUHSATTA AZALMA

Konut satışlarındaki düşüşte birçok etken olduğunu anlatan Koçak, bu etkenleri şöyle özetledi:

“Bir kere enflasyondan dolayı fiyatlar çok yükseldi. Bununla birlikte stoklarda bir daralma söz konusu. Yapı ruhsatı başvuru sayısında da azalmalar var. Bu da yeni inşaatların azaldığını gösteriyor.

Tabii yeni inşaatın azalmasında, inşaat maliyetlerinin de etkisi var.

Bir de biliyorsunuz şubat ayında deprem oldu. Depremin etkisiyle eski binalardan bir hareketlilik söz konusu olmaya başladı ama eski binada oturan insanlar yeni binadan ev alamayınca, o maliyetleri karşılamayınca ne yaptılar? Kiralığa yönelmeye başladılar. Bu da ciddi anlamda zaten artan kiraları daha da artar hâle getirdi.

‘MAYIS AYI SATIŞLARI DAHA DA DÜŞÜK GELECEK’

“Bir de seçimin açıklanması martın ortasında seçimin 14 Mayıs olacağı açıklandı. Bu da tabii ki nisan ayında bir durağanlık getirdi” diyen Koçak, şöyle devam etti:

“Mayıs ayında ben satışlarda daha bir düşüş olacağını öngörüyorum. Çünkü 14 Mayıs'ta ilk turda bitmedi seçimler. 28 Mayıs'a kaldı. Hâlâ beklenti beklemeler devam ediyor. Seçimi bekleyelim diye. O yüzden mayıs ayında çok fazla bir hareketlilik söz konusu olmuyor. Ay sonuna kadar da olmayacaktır. Kredilerinin kapatılması, kredi faizlerinde yükselmesiyle birlikte insanların artık kredili ev alması zaten imkansız hale geldi.” (ANKA)