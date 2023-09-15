Konut satışları ağustosta azaldı

TÜİK verilerine göre, ülke genelinde konut satışları ağustosta aylık bazda yüzde 1,1 azaldı. Yılın ilk 8 ayında ise konut satışları yüzde 15,5 düştü. Kredili satışlardaki yıllık düşüş yüzde 26,1 olurken, yabancılara yapılan konut satışlarındaki sert düşüş de dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ağustos’a ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞLARDA YÜZDE 26,1’LİK DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azalış göstererek 16 bin 375 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalışla 152 bin 438 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 762’si; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 46 bin 894’ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞTA SERT DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 3 bin 58 oldu.

Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 66 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 919 konut satışı ile Antalya ve 248 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalarak 25 bin 134 oldu.

BAŞI YİNE RUSLAR ÇEKTİ

Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 733 konut satın aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 342 konut ile İran, 220 konut ile Irak ve 141 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

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