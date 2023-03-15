Konut satışlarında sert düşüş

Ülke genelinde konut satışları şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31'e geriledi. Yabancılara yapılan satış şubatta yıllık bazda yüzde 27 azaldı. Yabancıların en çok konut satın aldığı il yine Antalya oldu, bu satışlarda Ruslar başı çekti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat’a ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 235 konut satışı ve yüzde 10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 47 konut ile Tunceli oldu.

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalışla 177 bin 739 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞLARDA YÜZDE 12,7 DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalış göstererek 17 bin 357 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azalışla 33 bin 560 oldu.

Şubat ayındaki ipotekli satışların 5 bin 93’ü; Ocak-Şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 9 353’ü ilk el satış olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 azalarak 62 bin 674 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalışla 144 bin 179 oldu.

YABANCILARA YAPILAN SATIŞ YÜZDE 27 AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 3 bin 350 oldu.

Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 7 bin 511 oldu.

EN ÇOK ANTALYA’DA SATILDI, RUSLAR BAŞI ÇEKTİ

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 261 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 133 konut satışı ile İstanbul ve 225 konut satışı ile Mersin izledi.

Şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den bin 183 konut satın aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 446 konut ile İran, 173 konut ile Irak ve 142 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

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