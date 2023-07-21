Konya’da ekmeğe bir ay sonra ikinci zam

Hububat deposu olarak bilinen Konya’da 200 gram ekmeğe yüzde 20 zam geldi. Zamla birlikte 5 liraya satılan ekmeğin fiyatı 6 liraya yükseldi. 14 Haziran 2023 tarihinde de kentte ekmeğe zam gelmiş ve 4 liraya satılan 200 gram ekmek 5 liraya çıkmıştı.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin ardından zam yağmuru devam ediyor. Hububat deposu olarak bilinen Konya'da 14 Haziran’da yapılanın ardından ikinci zam geldi. Bugün son gelen zamla birlikte kentte 5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 6 liraya çıkarıldı.

“ZAMLAR NEDENİYLE GÜNCELLEME YAPMAK ZORUNDA KALDIK”

Ekmek zammıyla ilgili açıklama yapan Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, “Komisyon kararı ile yarından itibaren geçerli olmak üzere ekmekte yüzde 20 artış yapıldı ve fiyatı 6 lira oldu. Ekmek maliyeti ve kurumsal gelen zamlar nedeniyle güncelleme yapmak zorunda kaldık” diye konuştu.

“İKTİDAR DAR GELİRLİNİN EKMEĞİNE GÖZ DİKTİ”

Konya'da neredeyse bir ay arayla ekmeğe gelen ikinci zamma tepki gösteren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, “Seçimler öncesi ‘ekonomimiz şaha kalkacak' diyerek halkımızın oyunu alarak kandıran iktidar, seçim sonrası dar gelirlinin ekmeğine dahi göz koydu. Üst üste gelen zamlar nedeniyle zarar eden fırıncı esnafımız maalesef çareyi ekmeğe zam yapmakta buldu. Burada fırıncılarımızı suçlayamaz. Maalesef iktidar kötü ekonomi yönetiminin bedelini halkın sırtına yükledi ve yüklemeye de devam ediyor. Yazıklar olsun diyorum” dedi.

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