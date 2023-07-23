Kriptolar Fed stresine tutuldu

ABD’de bir ay moladan sonra yaklaşan faiz kararı kripto paralar gibi riskli varlıkları baskılıyor. 30 bin dolarlık direnç seviyesi Bitcoin için zorlu engel olarak gösteriliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Kripto para piyasaları, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 26 Temmuz'da çıkacak faiz kararına odaklandı. Geçtiğimiz hafta 32 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, pazartesi 30 bin doların altına düştü. Bitcoin'in 30 bin dolarda, Ethereum'un ise 1.900 dolarda zorlukla karşılaştığına işaret eden uzmanlar, yaşanan geri çekilmenin büyük ölçüde Fed'in yaklaşan faiz kararı nedeniyle oluşan tedirginlikten kaynaklanıyor. Yaklaşan faiz kararı her ne kadar kısa süreli satışlara yol açsa da ABD ekonomisinde iyileşen göstergelerden anlaşıldığı kadarıyla Fed'in faiz artışlarının neredeyse sonuna gelmesi, kripto paralar gibi riskli varlıklar açısından olumlu değerlendiriliyor.

30 BİN DOLAR ENGELİ

Sonuç olarak, 30.000 dolar direnç seviyesi Bitcoin için zorlu bir engel olarak gösteriliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan ve gündemi uzun süredir meşgul eden Ripple davası sonucu, Ripple başta olmak üzere neredeyse tüm kripto paraları yükseltmeyi başarmıştı. Menkul kıymet davasının karar duruşmasında Ripple'ın “XRP'yi satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediğine” karar verilmişti. Ancak, Ripple coşkusuna Fed gölge düşürdü. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında faiz oranını sabit tutma kararı alan Fed, temmuz toplantısı için 25-26 Temmuz tarihlerinde bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta faiz artışlarına bir aylık moladan sonra devam edileceğine yönelik beklentiler kripto para piyasalarını baskılıyor. Fed swap piyasasında faizde 25 baz puan artış olasılığı yüzde 97 olarak fiyatlanıyor.

Bunun haricinde SEC'in spot Bitcoin ETF'leri (menkul kıymetler borsasında işlem gören kriptolar) için nasıl bir karar vereceği de merak konusu olduğu için kripto para piyasasında bir belirsizlik hakim. Bu ETF'lerin onaylanması ile Bitcoin ETF'lerine 50 milyar dolardan fazla bir sermaye akışı bekleniyor.

SEC, Ripple kararına itiraz edebilir

Tüm bunların yanı sıra Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) cuma günü yaptığı açıklamada, federal bir yargıcın geçen hafta önemli bir kripto davasında kurum aleyhine karar vererek hata yaptığını değerlendirdi. Açıklama SEC'in Ripple kararına itiraz edeceğinin sinyalini verdiği şeklinde yorumlandı. ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres, Ripple Labs'in kripto para birimi XRP satışlarının kabaca yarısının yatırımcı koruma yasalarını ihlal etmediği konusunda karar vermişti.