Küresel finans şirketlerinin ekonomistlerinden seçim yorumları

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için gün sayarken küresel finans kuruluşlarında görev yapan uzmanlar, seçim sonrası piyasalarda yaşanabilecek olası gelişmeleri yorumladı. İşte uzmanların yorumları...

Sozcu.com.tr

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Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken piyasalarda işlem yapan yatırımcılar da seçimleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Piyasalar, seçimlerin ardından döviz kurlarında herhangi bir düşüşün yaşanıp yaşanmayacağını ve Türkiye’deki varlıkların ne kadar hızlı istikrar kazanabileceğini merak ediyor. Ayrıca seçim sonrasında yaşanabilecek değişikliklerin Türkiye ekonomisi için sürdürülebilir bir büyümeyi destekleyip desteklemeyeceği de yakından izleniyor.

Peki, küresel piyasalarda faaliyet gösteren finans kuruluşlarında görev yapan uzmanlar seçimleri nasıl değerlendiriyor?

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg bir grup stratejistle röportaj yaparak pazar günkü seçimlerin ardından yaşanacak olası gelişmeleri nasıl yorumladıklarını sordu. Uzmanlar seçimlerin ardından yaşanabilecek senaryoları ve olası gelişmeleri yorumladı.

SENARYO 1: KILIÇDAROĞLU VE MUHALEFETİN ZAFERİ

Kılıçdaroğlu’nun ve muhalefetin zaferi durumunda uzmanlar yaşanması muhtemel gelişmeleri şöyle yorumladı:

* Londra merkezli Abrdn’in yatırım direktörü Viktor Szabo: Piyasalar siyasi istikrar ve ortodoks makroekonomik politikalar görmek istiyor. Olası bir Kılıçdaroğlu/muhalefet zaferi bizi piyasa açısından olumlu bir sonuca yaklaştıracaktır.

* Frankfurt merkezli Union Investment Privatfonds GmbH’in gelişen piyasa direktörü Sergey Dergachev: Kılıçdaroğlu’nun daha ortodoks para politikasına yöneleceğine dair beklentiler yüksek. Hatta bu, kısa vadede liranın kazançlarını destekleyebilir ve kredi marjlarını sıkılaştırabilir. Politikalarda yavaş ve zorlu bir dönüş olursa, o zaman lira ve kredi piyasalarındaki oynaklık ağırlaşabilir.

* Van Eck Associates’in gelişmekte olan piyasalardan sorumlu portföy müdür yardımcısı David Austerweil: Seçimden sonra yeni hükümetin ekonomi yönetimine kendi ekibini atamasına kadar geçen süreçte lira “aniden” değer kaybedebilir. Liranın dibe vurmasıyla yeni hükümetin yabancı sermayeyi çekmek için büyük faiz artırımları başlatması bekleneceğinden, hem yerel mevduat sahipleri hem de yabancı yatırımcılar doları liraya çevirmeye başlayabilir.

* Toronto Dominion Bank stratejisti Cristian Maggio: Ortodoks ekonomiye dönüşün daha kademeli olacağına inanıyoruz. Dövizde ekonomik genişlemeyi de baskılayacak bir patlama riski siyasi olarak çok maliyetli olabilir. Tüm kısıtlamaları bir gecede kaldırmak felaket getirebilir. Muhtemelen önce faizleri artırmaya başlayacaklar, ardından döviz ticareti üzerindeki kısıtlamaları yavaş yavaş azaltacaklar.

SENARYO 2: ERDOĞAN’IN ZAFERİ

Erdoğan ve AKP’nin olası bir zaferinin ardından piyasalarda yaşanması muhtemel gelişmeler hakkında ise uzmanlar şu yorumlarda bulundu:

* Union Investment analisti Dergachev: Bu senaryoda döviz ve kredi piyasalarında ılımlı bir tepki bekliyoruz çünkü düşük yabancı sahipliği aşağı yönlü hareketi sınırlıyor. Asıl soru, Erdoğan’ın alışılmışın dışında para politikasını değiştirip değiştirmeyeceği olacaktır.

* Commerzbank döviz stratejisi başkanı Ulrich Leuchtmann: Düşük faiz politikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi gündeminin mihenk taşı gibi görünüyor ve bu nedenle görevde kalırsa değişmesi pek olası değil.

* DWS Investment portföy yöneticisi Sebastian Kahlfeld: Statükonun sürdürülmesi, Türkiye’yi zor duruma sokan ve uluslararası yatırımcıların geniş çapta fon çekmesine yol açan mevcut politikaların devamı anlamına gelir. Bu senaryoda, özsermaye getirisi ve sabit getirili yatırımcılar için çok az umut var.

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