Küresel talepteki düşüş nedeniyle sanayi ivme kaybediyor

Euro Bölgesi, ABD, Kanada, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde son PMI verileri imalat sanayindeki daralmaya işaret ediyor.

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Birçok büyük ekonomide ara ürünlerde zayıflayan fiyat baskılarına rağmen geçen ay imalat sektöründeki daralmaya işaret eden Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), küresel imalat sektörünün talepteki azalmayla ivme kaybettiğini gösteriyor.

Küresel imalat sektöründe talep ortamı kötüleştikçe haziran ayında birçok ülkede daralma kaydedildi.

S&P Global tarafından açıklanan Küresel İmalat PMI (JPMorgan) verisi, haziranda 49,6’dan 48,8’e inerek 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

50 puanın üstünün sektörde büyümeye, 50 puanın altının ise daralmaya işaret ettiği PMI verileri, iş koşullarında giderek daha keskin bir bozulma olduğunu gösterdi.

Tedarik zinciri kısıtlamalarının hafiflemesi ve Çin’deki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle şubat-mayıs döneminde yükselen fabrikaların üretiminin, haziran ayında düşmesi dikkati çekti. Fabrikaların yeni sipariş alımları da art arda 2 ay geriledi.

TALEPTEKİ AZALMA ŞİDDETLENİYOR

Büyük ölçüde iyileşen tedarik zincirleri sayesinde yılbaşında artan imalat, yeni siparişlerin giderek azalması nedeniyle haziran ayında yeniden düşüşe geçti.

Ekonomik görünümle ilgili karamsarlığın da yoğunlaşmasıyla birlikte küresel çapta fabrikalar, girdi alımlarını kıstı ve stok azaltmaya odaklanarak talepteki gerilemeyi şiddetlendirdi.

S&P Global’in son PMI verilerine göre, küresel imalat üretimi, yılın ilk 5 ayında üretimdeki ılımlı toparlanmanın ardından küresel mal üretiminde yeni bir gerilemenin başladığına işaret etti.

Analistler, artan faiz oranlarının hanehalkının talebini ve şirketlerin yatırımlarını etkilediğini belirterek, ileriye dönük göstergelerin de gelecek aylarda risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Piyasa belirsizliği, artan rekabet ve yükselen maliyetlerin müşterilerin harcama taahhüdünde daha fazla isteksizlik göstermesine sebep olduğunu aktaran analistler, birçok ülkede sanayi şirketlerinin zayıf iç ve ihracat piyasa koşullarından etkilendiğini ifade etti.

EURO BÖLGESİNDEKİ DARALMA ÖNE ÇIKIYOR

Küresel İmalat PMI (JPMorgan) verisine göre, haziranda 29 ülkeden sadece 10’unda üretim artışı görüldü. Artış görülen ülkelerin 7’sinin Asya’da olması dikkati çekti. Veriler, ara ve sermaye malları sektörlerinde üretimin düştüğünü ve tüketim malları sektöründe durgunlaştığını gösterdi.

Avro Bölgesi’nde üretimdeki sert düşüş öne çıkarken, dünyanın büyük ekonomilerinden ABD, Kanada, İngiltere ve Japonya’da da imalat önemli ölçüde azaldı.

İmalat sektöründeki daralmanın en çok olduğu ülkeler ise Avusturya, Almanya ve Çekya olarak belirlendi.

S&P Global’in verilerine göre, Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI, haziranda 44,8’den 43,4’e düştü ve Mayıs 2020’den bu yana Avro Bölgesi imalat sektöründeki en keskin bozulmanın sinyalini verdi.

Aynı dönemde ABD’de de imalat sanayi PMI, 48,4’ten 46,3’e inerek 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Çin’de ise son zamanlarda canlanan büyümenin ivme kaybettiği görüldü. Çin’in imalat sanayi PMI verisi, haziranda 50,5’e gerilemesine karşın imalat sektöründeki büyümenin devam ettiğini gösterdi. (AA)