‘Kurtarıcı’ Mehmet Şimşek’in arşivi

Mehmet Şimşek, Türk siyasetinde 10 yıl boyunca önemli görevlerde bulunan bir isim. Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı gibi kritik pozisyonlarda yer aldı. Son olarak, Şimşek'in, yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alacağına dair spekülasyonlar yapılıyor. Görev yaptığı süre boyunca bir dizi tartışmaya konu olan Şimşek için Cumhurbaşkanı Erdoğan da ağır ifadeler kullanmıştı.

Sozcu.com.tr

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22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olan ve 1 Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine atanan Mehmet Şimşek, daha sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

2018 yılında yeni sistemde kurulan kabinede yer almayan ve milletvekili adayı olmayan Şimşek aktif siyaseti bırakmıştı. Son günlerde yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alacağı öne sürülen Şimşek’in durumu bu akşam netlik kazanacak.

Peki neredeyse 10 yıl boyunca ekonomi yönetiminde görev alan Şimşek’in arşivinde neler var?

TORPİLLİ ATAMALAR

Mehmet Şimşek’in döneminde Maliye Bakanlığı, torpilli atamaların da merkezi haline geldi. Yapılan düzenlemelerle birlikte, öğretmenler vergi müfettişi olarak atanmaya başladı.

Öğretmenlerle ilgili en ilginç atama ise Maliye Bakanı Şimşek’in DMO’ya yaptığı atama ile gerçekleşti. Şimşek Ailesi’nin çiçeği burnunda damadı olan Aydın Akyürek’in öğretmenlikten jet hızıyla DMO Bölge Müdürlüğü’ne yükseldi. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nde memur olarak işe başlayan Akyürek, kısa süre içinde Ankara Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı.

Ardından Diyarbakır Müdürü, daha sonra da en çok satış işleminin yapıldığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne atandı. Damadın jet yükselişi Maliye Bakanı Şimşek’in dürüst imajına da gölge düşürdü.

LÜKS ARABALAR ÇEREZ PARASI DEĞİL

Mehmet Şimşek, devlet kurumlarındaki araçlara harcanan paranın Türkiye’nin milli gelirinde ve bütçesinde çerez parası bile olmadığını öne sürmüştü. Şimşek, Maliye Bakanı olduğu dönemde araç saltanatı için şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez.”

CHP’YE OY VERİRİM

Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı olduğu dönemde CHP’nin “emekli ikramiyesi” vaadi için “Bütün bunları yapsınlar, kaynak göstersinler, sadece şapka çıkartmam, yani ben samimi olarak söylüyorum, derim ki: Ben de CHP’ye oy vereceğim… Biliyorsunuz toplumda bir söz var; Bekara karı boşamak kolay… 11 milyona yakın emeklimiz var. Çarpın bir bakayım… Yani bir kalemde bütçe açığını yüzde 70 arttıracak, gerçekçi değil.” yorumunda bulunmuştu.

Ancak, partisi onun ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olduğu dönemde emekliye bayram ikramiyesi uygulamasını hayata geçirmişti.

DEPREM VERGİSİ İTİRAFI

Şimşek, 1999'da getirilen deprem vergilerinden elde edilen gelirin nereye harcandığı konusundaki ‘samimi’ cümleleriyle de gündem olmuştu.

2011 yılında, Maliye Bakanı koltuğunda otururken, toplanan paraların deprem için değil duble yol, sağlık ve eğitim harcamaları için kullanıldığını söylemişti.

ERDOĞAN: HANİ BUNLAR DÜRÜSTTÜ YA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında İstanbul'da bulunan ve kurucuları arasından Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu Şehir Üniversitesi'ne arazi tahsisi tartışmalarıyla ilgili konuşmasında Şimşek’in de adını vererek şunları söylemişti:

“Şunu çok açık söylemek durumundayım; her şeyden önce Şehir Üniversitesi’nin tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre daha sonra malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi’ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyorlar değil mi? Öksüz yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle bunu sağlıyor. Bu nasıl doğruluk. Peki yanında kim var? Yine bir başka isim Sayın Babacan var. Mehmet Şimşek var. Başka kim var; Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu.”

ERDOĞAN’DAN YILLARCA RANDEVU ALAMADI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şimdilerde adı Hazine ve Maliye Bakanlığı için anılan eski bakan Mehmet Şimşek'in yıllarca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan randevu alamadığını söyledi. Geçtiğimiz ay bir televizyon kanalında konuşan Babacan “Şimşek'in bakanlık dönemini hatırlayalım. Özellikle ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. İstediklerini yapamadı. Bakanlık döneminde sayın Erdoğan'dan randevu istedi, aylarca görüşemedi. Erdoğan o kadar panik ki benim yıllar önce Londra'da tanıştırdığım, bizim ekibimize kattığım Şimşek'ten medet ummaya başladı. O kadar panikte. Bir zamanlar sistemden uzaklaştırdı, meydanlarda yuhalattı. Sistemdeki son arkadaşımız da ayrılınca ülkenin geldiği durumu görüyoruz.”

ÜSTÜ KAPALI MESAJ

2019 yılında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı sıfatıyla iş dünyasına “Dövizle borçlanmayın, belki fırtına çıkacak” uyarısı yapan Şimşek'e Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden sert tepki gösterdiği kulislere yansımış ve Erdoğan’ın “Bu tür yanlışları yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?” dediği öne sürülmüştü.

Mehmet Şimşek kimdir?

1967'de Batman'da dünyaya gelen Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Şimşek, daha sonra ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalıştı. 1997'de New York'a yerleşti ve uluslararası yatırım bankası UBS'in hisse senedi analiz kısmında araştırmacı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a dönerek Deutsche – Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalışan Şimşek, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçti ve İngiltere'ye yerleşti.

Şimşek 2005 yılı sonunda Merrill Lynch'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi. Temmuz 2007 Seçimleri'nde AKP Gaziantep miletvekili olarak siyasete girdi. AKP iktidarlarında Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapan Şimşek, 10 Temmuz 2018 yılından bu yana siyasetten uzaktı.

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