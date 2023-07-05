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Kurumlar vergisi oranı artırılıyor

Kurumlar vergisi oranı 2023 yılı için yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılıyor. Finansal kurumlarda oran yüzde 30'a yükseltiliyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:03 - 05 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kurumlar vergisi oranı artırılıyor

AKP’nin TBMM’ye sunduğu torba yasa teklifine göre, kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilmesi öngörülüyor.

Teklife göre, kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için de yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltiliyor.

Teklifin kamuoyuna yansıması sonrasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde düşüş görüldü.

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