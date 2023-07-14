Maaş zammına para bulunamadı

İktidar işçi ve memura yaptığı zammın ödeneğini para yokluğundan ek bütçeye yazamadı. Bütçeye ‘hayali’ gelir yazmak istemeyen iktidar zamları borçla ödeyecek.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İşçi, memur ve emekli maaşlarına yapılan zammı karşılayacak para bulunamadığı, bu nedenle 1,1 trilyonluk ek bütçenin 794 milyar lira eksik gösterildiği ortaya çıktı.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, ek bütçede personel maaşları ile SKG prim giderlerinin yer almadığını tespit edip, nedenini iktidara sordu. Yanıt iktidar ortağı MHP'nin milletvekillerinden Mustafa Kalaycı'dan geldi.

BÜTÇEYE YAZILMADI

Kalaycı, “Bu giderleri (maaş zamları ve EYT) dikkate alsaydık ek bütçeye ‘hayali' gelir koymak zorunda kalacaktık” dedi. Kalaycı, 794 milyarlık yeni geliri bulamadıkları için aynı büyüklükteki gideri ek bütçeye yazamadıklarını anlattı. İktidarın, ek bütçeye yazamadığı 794 milyarlık harcamayı piyasadan bulacağı yeni borçlarla yapacağı ifade ediliyor.

Ek bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında söz alan Özlale, “Defalarca baktım ama bu bütçede personel giderleri ve SGK prim giderlerini göremedim. Toplamı 600 milyarı bulan bu gider bütçeye yazılmamış. Yazsanız ek bütçe 1,1 trilyon değil de 1,7 trilyon lira olurdu” dedi.

MHP Milletvekili Kalaycı, ek bütçenin yasa gereği denk olması gerektiğini, ancak EYT düzenlemesi, işçi ve memurlara yapılan zamlarla bayram ikramiyelerinden doğan ek maliyetin 794 milyar lira olduğunu, buna karşılık elde bu tutarda ek gelir olmadığını anlattı. Kalaycı, ‘hayali' bir gelir yazmamak için ek bütçe yerine torba yasayla düzenleme yaptıklarını söyledi.

AÇIK 1,4 TRİLYONA ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yerine teknik açıklamaları yapan MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, mevcut bütçede 600 milyar lira olan bütçe açığının 794 milyar liralık bu giderlerin eklenmesiyle birlikte 1 trilyon 453 milyar liraya çıkacağını açıkladı.

Kalaycı, torba kanun teklifinde yer alan ilgili maddelerle sorunun mevzuat yönünden çözüldüğünü, kanuna aykırı bir durum olmadığını savundu