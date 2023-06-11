Maaşı dolara bağlayın, vatandaş da kurtulsun

İktidar ‘liralaşma’ diye yola çıkıp, halkı dolar zamlarına mahkum etti. Dolar arttıkça iğneden ipliğe her şeye her gün zam yağıyor. Geliri TL olan milyonlarca sabit gelirlinin maaşı daha cebe girmeden eriyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Verilen söz yerine getirilirse asgari ücret temmuzda 500 dolara çıkacak ancak dolara endekslenmeyeceği için daha ele geçmeden eriyip buharlaşacak. Dolardaki artış bir tek devletin dolarla ödeme yaptığı garantili mega projelerin müteahhitlerini sevindiriyor.

Dolar zamlarına yetişemeyen, maaş zamları aynı gün eriyen vatandaş, “Zamlar dolarla oluyor. Kamu Özel Ortaklığı projelerine ödemeler dolarla yapılıyor. Bu ülkede bir tek maaşlar dolarla ödenmiyor. Madem öyle maaşları da dolarla belirleyin” eleştirisi yapıyor.

KAYIP YÜZDE 12

Son bir hafta içinde dolar, TL karşısında 4 liraya yakın değer kazandı. TL'deki bir haftalık kayıp yüzde 12'yi aştı. Doların yükselmesi önce akaryakıtı, ardından zincirleme zamları tetikledi. Asgari ücretin dolar karşılığı, bir hafta içinde 45 dolar azaldı ve 407 dolardan 362 dolara düştü.

Milyonlarca kişi tarafından işçi, memur, emekli maaşlarına temmuzda yapılacak zam bekleniyor. Ancak söz konusu zammın da dolar karşısında dayanamayacağı ifade ediliyor. Temmuzda 500 dolara çıkarılması düşünülen asgari ücretin daha ilk günden erimeye başlayacağı belirtiliyor.

Enflasyon yerine dolar olsun

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu gereği iç piyasada sadece TL ile alışveriş yapılıyor. Ancak dolardaki artışın durdurulamaması TL'de kıymet de itibar da bırakmadı. İthal girdilerin ağırlığı nedeniyle dolardaki artış direkt fiyatlara yansıyor. Buna karşılık maaş zamları gerçek hayat pahalılığını yansıtmayan TÜİK enflasyonuna göre veriliyor, sabit gelirlinin zammı ilk günden buhar oluyor.