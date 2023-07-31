Mayısta Türkiye’ye 4,5 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artarak 4,5 milyona çıktı. Yılın ilk 5 ayında ise ülkeye 14 milyon turist geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Mayıs'a ilişkin giriş çıkış yapan yabancı ve vatandaşların sayısını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artarak 4 milyon 500 bin 242'ye çıktı.

Mayısta gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 3,86’sı günübirlikçilerden oluştu.

Ocak-mayıs dönemine ilişkin verilere bakıldığında ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,56 artış kaydederek 14 milyon 34 bin 175 oldu.

Ocak-mayıs döneminde gelen yabancı ziyertçilerin yüzde 2,11’i günübirlikçilerden oluştu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA’DAN

2023 Mayıs'ta Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 14,24 (640 bin 844) ile birinci, Almanya yüzde 13,72 (617 bin 617) ile ikinci, İngiltere yüzde 10,06 (452 bin 724) ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeyi Bulgaristan ve İran takip etti.

2023 Ocak-Nisan döneminde ise en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 12,79 (1,7 milyon) ile birinci, Almanya yüzde 11,29 (1,5 milyon) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 7,53 (1 milyon) ile üçüncü sırada yer aldı.

Bulgaristan' İngiltere ve İran takip etti.

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