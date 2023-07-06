Meclis’te emekli zammı tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 17 maddelik ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifi ele alındı. Emeklilerin zam beklentisi de Meclis'te tartışmalara neden oldu.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, söz alan grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

USTA: BU, DEVLETİN KURUMLARINA KARŞI OLAN GÜVENİ GİDEREK ZEDELİYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin, “TÜİK yine inanmadığımız enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici enflasyonu 3,92 geldi, aylık üretici enflasyonu 8,54 geldi. Oysa tabii, ENAG’ın enflasyon rakamlarının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz, ENAG’ın 8,5 dediği enflasyona TÜİK 3,9 dedi; yıllıkta da ENAG yüzde 109 buldu enflasyonu, TÜİK yüzde 38 buldu. Tabii bu devletin kurumlarına karşı olan güveni giderek zedeliyor. Yani şunu vicdanınıza bırakıyorum: Haziran ayında yüzde 35 dolar kur artışının olduğu bir ülkede enflasyon, tüketici enflasyonu nasıl yüzde 3,9 geliyor?” dedi.

EMEKLİ MAAŞI TARTIŞMASI

Usta, AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan ve ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifine ilişkin de şunları söyledi;

*Bizim buradaki beklentimiz en düşük emekli maaşı kadar bütün memurların maaşlarının artması şeklindeydi. Bu yapılamasa da yine de bir miktar aslında çok da fena olmayan bir artışın yapıldığı belki söyleyebiliriz.

*Ancak burada özellikle söylememiz gereken şey emekliler. Şimdi seyyanen artış verilmesi emeklilere bunun yansımayacağı anlamına geliyor, emeklilerdeki artış yüzde 17,75 olacak.

*Emeklilerin bugün zaten yüzde 80’i en düşük emekli maaşından maaş alıyorlar, dolayısıyla emeklilerle ilgili düzenleme yapılması gereği açık bir şekilde ortadadır.

MHP’DEN AKP’YE DESTEK

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de, AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifine ilişkin, “Memur maaşlarında tespit edilen enflasyon, 6 aylık enflasyon oranının yanı sıra 8.077 TL seyyanen ilave ödemeyi, zammı içeren kanun teklifi Meclise sunulmuştur. Bu sayede en düşük memur maaşının yüzde 85-86 gibi bir oranla arttığını, artacağını beklemekteyiz” dedi.

YEŞİL SOL PARTİ’DEN ELEŞTİRİ

YSP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş da, kanun teklifinin içeriğine yönelik eleştiriler getirdi.

BAŞARIR: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖRTÜŞMÜYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına ilişkin, “Ben merak ediyorum, bu TÜİK’te çalışanlar, bu rakamları hazırlayanlar, bu verileri verenler nerede yaşıyorlar, hangi ülkede yaşıyorlar, başka bir mutfak mı kullanıyorlar, başka bir pazar mı kullanıyorlar, başka bir arabaya mı biniyorlar, başka bir bankadan mı para çekiyorlar, o çektikleri parayı başka bir yerde mi harcıyorlar? ben çok merak ediyorum. Toplumun gerçekleriyle, işçinin, emeklinin, köylünün, gençlerimizin gerçekleriyle, onların verileri hiçbir şekilde örtüşmüyor” dedi.

“EMEKLİLER DÜZENLEMEDE YOK”

Başarır, en düşük memur maaşını 22 bin TL olarak düzenleyen yasa teklifinde ise emeklilere yönelik yeni bir düzenleme olmadığını hatırlatarak, “Seyyanen ek bir zam daha yapılıyor, 8 bin TL. Bu niye emekliye verilmiyor? Emekliyle memur farklı şeyleri mi tüketiyor, mutfağı farklı mı, farklı bir yerde mi yaşıyor? Bence ek olarak verilen bu zam mutlaka ki emekliye de verilmelidir çünkü bugün en çok ezilen kesim emeklilerdir” değerlendirmesinde bulundu.

“17 MADDELİK BU PAKETİ BİR AN EVVEL GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçimlerden önce AKP’nin vadettiklerini bir bir yerine getirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

*Bu noktada, o verdiğimiz sözlerden bir tanesini de Meclisimizin çalışmalarına ara vermeden hemen önce yasalaştırmak ve bir an evvel hem depremzede vatandaşlarımızın taleplerinin hızlı bir şekilde yerine gelmesi, hem de memur ve emeklilerimizin beklemiş olduğu müjdeyi bir an evvel ortaya koymak bağlamında bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduk.

*Bir an evvel Plan Bütçe’de, bahsedilen bütün 17 maddelik bu paketin evveliyetle görüşülerek Genel Kurul’un takdirine gelmesine muhatap olacağız ve burada da siz değerli milletvekillerimizin destekleriyle bu paketi bir an evvel geçirmek istiyoruz. (DHA)

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