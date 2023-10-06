Mehmet Şimşek’ten ‘rezerv’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X'te “TCMB’nin brüt rezervi 122,2 milyar dolar, swap hariç net rezervi -56,3 milyar dolar oldu” şeklindeki habere ilişkin olarak bir paylaşım yaptı.

Piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildiren Şimşek, şunları yazdı:

“29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık.”