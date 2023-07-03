Memur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz maaşı zammı için bekliyor. Haziran ayı enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı 5 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak.

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Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşın geçim sıkıntısı günden güne artarken, Temmuz zammı ile bir nebze de olsa rahatlamak istiyor. İlki ocak ayında yapılan emekli ve memur maaş zammı ikinci kez Temmuz ayında yapılacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk 5 aylık tüketici enflasyonu da milyonlarca emekli ile memurların enflasyon farkı ile 6 aylık zam oranını büyük ölçüde ortaya çıkardı.

Haziranda TÜFE'nin yüzde 1 veya yüzde 2 gerçekleşmesi ve ilave refah payı verilmemesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 14.25-15.38, diğer emeklilere de yüzde 16.41-17.56 oranlarında zam yapılacak.

YILIN BAŞINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

Yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı.

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da 14.6 puan refah payıyla birlikte yine yüzde 30 olmuştu.

Temmuz ayında memur ve emeklilerine yüzde 6 toplu sözleşme zammının yanı sıra haziran enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yüzde 7.79'luk enflasyon farkı dahil yüzde 14.25 zam; yüzde 2 çıkarsa yüzde 8.85 enflasyon farkı dahil toplam yüzde 15.38 zam yapılacak.

Bu durumda en düşük memur emekli aylığı 7 bin 782 liradan en fazla 9 bin 14 liraya çıkacak.

YÜZDE 20'LERE ÇIKABİLİRDİ

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık gerçekleşen enflasyon kadar zam alacağı için haziran TÜFE'nin yüzde 1 ya da 2 çıkması durumunda zam oranı yüzde 16.41-17.56 seviyelerinde olacak.

İlave artış yapılmazsa halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı en fazla 8 bin 817 lirayı görecek.

Seçim öncesi verilen ücretsiz doğalgaz müjdesi enflasyona sıfır olarak yansıtılıp TÜFE aşağı çekilmemiş olsaydı 6 aylık zam oranları yüzde 20'ler civarında gerçekleşebilecekti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP grup toplantısı öncesinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'de bu hafta, memur ve emekli maaşlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

TBMM, 4 Temmuz Salı günü yasama mesaisine başlayacak. Genel Kurul'da bu hafta değişik alanlarda protokolleri içeren 24 ayrı uluslararası sözleşme ele alınacak. Ayrıca, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

ERDOĞAN'DA MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız.” dedi.

Erdoğan, İsveç’teki Kuran yakma provokasyonuna ilişkin de, “Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde bulunuyor. Maaş zammı sonrasında bu tutar 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.