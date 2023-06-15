Memur isyanda! Zamlara karşı şemsiye açtılar

KESK'e bağlı Şubeler Platformu, yaptıkları 'zam, zam yeter! Memuru bitirdiniz' eylemi ile gelen zamlara tepki gösterdi. Eyleme katılanlar zam yağmuruna karşı 'zam' yazılı şemsiyeler açtı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir KESK Şubeler Platformu, yaptığı eylemle iğneden ipliğe gelen zamlara tepki gösterdi.

ZAMLARA KARŞI ŞEMSİYE AÇTILAR

Eskişehir KESK Şubeler Platformu, Odunpazarı ilesi Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda, ‘Zam, zam yeter! Memuru bitirdiniz’ eylemi düzenledi. Gelen zamlara tepki gösteren Eskişehir KESK Şubeler Platformu üyeleri, açtıkları şemsiyeler ile zam yağmurunda etkilenmemeye çalıştı.

Eyleme katılanlar, ‘Zam, zulüm işte AKP’, ‘Sefalete teslim olmayacağız’, ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’, ‘Sermayeye değil, emekçiye bütçe’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘İnsanca demokratik Türkiye’ şeklinde sloganlar attı.

KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Faik Alkan, zamların durmadıkça maaşa zam yapılsa da bir işe yaramayacağını belirterek, “Sağanak yağmur altından şimşek gibi zamlar hayatımızı kararttı. Seçimlerin ardından ülkenin gerçek gündemi olan ekonomide yaşananların kısa bir panoramasını yaptığımızda yaşadığımız tablo iğneden ipliğe zam ile açıklanır. Çaya, una, ekmeğe, makarnaya, benzine, mazota, LPG’ye, sigaraya, cep telefonuna, Euro’ya, dolara, altına zam yağdı” dedi.

“ÜCRETLİ GEÇİNENLER FAKİRLEŞTİ”

Zamların adeta ekonomi yönetiminin başındaki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in adına yakışır şekilde kendilerini çarptığını ifade eden Alkan şöyle konuştu:

*Şimşek gibi zamlar ardından vergiler altında ezilen memurlar bu ülkede açlığa terk edildi. Zengin daha da zengin olurken biz ücreti ile geçinenler daha da fakirleştik.

*Kamu emekçileri diğer toplumsal kesimler gibi yoksulluk ve sefalet politikaların bedelini ödemektedirler.

*Yandaş sendikaya yetki veren memurlar arkadaşlar artık yoksulluk ve sefalette ortaklaştık. Ev fiyatları 1 yılda yüzde 150’den fazla arttı. Kiralar 3-5 kat yükseldi. Eskişehir’de 14 bin liranın altında kiralık ev bulmak zor.

*En ucuz araba 600-700 bin lira. Borçla yaşamak artık kaderimiz oldu. Seçim vaatleri yerine getirilsin. Bir an önce en düşük kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırın üzerinde 34 bin TL yapılmalıdır.

*Tüm kamu emekçilerinin ücretleri aynı katsayı oranında arttırılmalı, yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşayacak bir ücret olmalıdır. Mülakat kaldırılmalı, işe alım ve görevde yükselmede liyakat uygulanmalıdır.

*3600 ek göstergeden 1.dereceye inen tüm kamu emekçileri yararlanmalıdır. İnsanca yaşam için bütün emekçileri mücadeleye çağırıyoruz. Yüzde 3,5 zamlar değil yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret talep ediyoruz.

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