Memur maaş zammı için ikinci teklif belli oldu

Memur maaşlarına yapılacak zammın belli olacağı toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin hükümetin ikinci teklifi belli oldu. Hükümetin zam teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde oldu. Memur-Sen rakamlara tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki zamlarının belli olacağı 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ikinci zam teklifini bugün sundu.

Hükümetin zam teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde oldu. Hükümet, ilk teklifinde 2024 için yüzde 14+9, 2025 için 6+5 oranında zam önermiş, Memur-Sen zam teklifini kabul etmemişti.

Teklif, 2024 için yüzde 33 olan Merkez Bankası tahmininin de oldukça altında kaldığı için sendikaların tepkisini çekti.

MEMUR-SEN’DEN TEKLİFE TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı sonrası yaptığı açıklamada teklif edilen rakamlara tepki gösterdi.

Yalçın’ın sözleri şöyle oldu:

* Öncelikle hayretlerimi ifade ediyorum. Merkez Bankası’nın 2024 enflasyon hedefi yüzde 33 olarak ortada dururken tekliflerin 23’lü, 25’li rakamlarda geziyor olması anlaşılabilir değil.

* Masanın iyimser olan tek tarafı sosyal haklara ilişkin de cümle kurulmuş olması.

* Bu masada refah payı gündemi görmezden gelinmemeli.

* Refah payı ile ilgili konuşma yok. 1650 TL talebimizle ilgili cümle kurulmadı. Kira katkısı talebimiz konuşulmadı.

* Bu tekliflerin gözden geçirilmesi, bize doğru düzgün bir teklifle gelinmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

ÜZERİNDE UZLAŞILAN TALEPLER

Bugünkü toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üzerinde uzlaşılan bazı maddeleri de sıraladı.

Buna göre, Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması istişare edilecek.

1. dereceye ulaşan tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi konusunda çalışma yapılacak. Disiplin cezaları için belirli şartlarda af için düzenleme yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini üç gün önce sözleşme masasına sunmuş ancak ilk teklif sonrası anlaşma sağlanamamıştı.

MEMUR-SEN NE İSTEMİŞTİ?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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