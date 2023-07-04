Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur Temmuz zammı bekleniyor…

Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmesi ile belli olacak ancak geçtiğimiz haftalarda temmuz zammı ile birlikte en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtilmişti. Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15 zam oranı ortaya çıkıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ENAG’ın yaptığı hesapla ilk 6 ayda yüzde 50.53 oranında artan enflasyon işçinin, memurun, emeklinin maaş ve aylıklarını adeta mum gibi eritti. Yılın başında 13 bin 975 lira olan öğretmenin maaşının alım gücü ENAG hesabıyla haziran sonuna gelindiğinde 4 bin 691 lira birden eriyerek 9 bin 284 liraya düştü. Aynı dönemde 15 bin 652 lira olan hemşirenin alım gücü 10 bin 398 liraya geriledi. 6 ayda polisin maaşında 6 bin lira, müfettişin maaşında 7 bin lira reel kayıp yaşandı. En düşük memur emeklisi aylığının alım gücü 7 bin 582 liradan 5 bin 37 liraya düştü.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını bildirdi.

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilk 5 aylık tüketici enflasyonu da milyonlarca emekli ile memurların enflasyon farkı ile 6 aylık zam oranını büyük ölçüde ortaya çıkardı.

Haziranda TÜFE’nin yüzde 1 veya yüzde 2 gerçekleşmesi ve ilave refah payı verilmemesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 14.25-15.38, diğer emeklilere de yüzde 16.41-17.56 oranlarında zam yapılacak.

SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM’de bu hafta, memur ve emekli maaşlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

TBMM, 4 Temmuz Salı günü yasama mesaisine başlayacak. Genel Kurul’da bu hafta değişik alanlarda protokolleri içeren 24 ayrı uluslararası sözleşme ele alınacak. Ayrıca, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.