Memur ve emekli maaşları enflasyona göre ne kadar zamlanacak?

Memur ve emekli maaş zamları için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19,77 oldu. Memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek zam ise yüzde 19,77 oldu.

Sozcu.com.tr

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Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 19,77 oldu.

Bu oranla birlikte memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam ise yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 19,77 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Memurlar enflasyon farkına ek olarak hükümetin yapması gereken maaş zammını bekliyor. Buna göre, yakında Meclis’e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL’ye yükseltilecek. Diğer memurlar içinse unvan ve derece gibi kriterlere göre kademeli artış yapılacak.

Erdoğan, “5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız” demişti.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına normalde temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise 6 aylık enflasyon farkı + yüzde 6 oranında zam yapılıyordu. Ancak bu yıl enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı haricinde verilecek refah payı ile bu oranlar değişecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

En düşük memur maaşı yılın ilk yarısında 12 bin 632 lira seviyesindeydi. Enflasyon farkıyla birlikte bu rakamın 13 bin 927 olması bekleniyordu.

Refah payı hariç memur maaşları şöyle olacaktı:



Ancak yeni düzenleme ile birlikte bu rakam 22 bin TL’ye çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise temmuzda yapılacak maaş artışları, 2023’ün ocak ve haziran aylarındaki TÜFE’nin 6 aylık TÜFE oranında yapılacak.

2000 öncesi SSK'lıların en düşük kök aylığı 6 bin 93 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 19,73 oranında zam yapıldığında kök aylık 7 bin 295 TL'ye yükseleceği için temmuz ayından sonra da 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek.

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL’ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının artırılacağına ilişkin herhangi bir mesaj verilmedi. Yaklaşık 9milyon kişinin emekli aylığı 7 bin 500 lirada eşitlenmiş durumdaydı. Yapılacak zamla birlikte 7 bin 500 TL’lik maaşı alanların sayısı azalacak

Örneğin, 6 bin 500 TL kök aylığı olan bir emekli, maaş olarak 7 bin 800 TL almış olacak. Yani yalnızca 300 lira zam almış olacak.

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