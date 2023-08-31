Memur zam oranı belli oldu

4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisinin maaşlarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranı belli oldu. Anlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren hakem kurulu beş toplantı yaptı ama yine hükümetin dediği oldu...

Sozcu.com.tr

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Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 7. Dönem Topu Sözleşme'de uzlaşmazlıkla sonuçlanan oransal zam ve genele ilişkin maddelere ilişkin kararını verdi.

26 Ağustos'ta başlayan toplantılarda müzakerelerini tamamlayan Hakem Heyeti, uzlaşılmayan maddeler üzerine gerçekleştirdiği oylama sonucunda 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşmeyi karara bağladı.

Buna göre; Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararı doğrultusunda kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılacak.

Ayrıca enflasyon farkı, her zamanki gibi 6 aylık dönemler halinde ödenecek.

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı dahil sosyal destek ödemeleri her 6 ayda bir memur zammı kadar artacak.

İlerleyen dakikalarda yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Nihai karar olan bu heyet kararı, her türlü itiraza kapalı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ ONAYLANMIŞ OLDU

Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş; 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.

MEMUR-SEN İLK 3 AY İÇİN YÜZDE 35 ZAM TALEP ETMİŞTİ

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci, yetkili memur sendikası Memur-Sen ve hükümet arasında anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil ilk 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 zam istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

ANLAŞMA SAĞLANAMAYINCA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRDİ

Teklifler sonrası memur ve işveren temsilcileri arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Toplu sözleşme süresinin sona ermesiyle birlikte Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girmişti.

Son toplantısını bugün yapan Heyet, kararını vermiş oldu.

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