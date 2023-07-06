Memur zammı ne kadar? En düşük memur maaş zammı ne kadar?

Yılın ikinci yarısında geçerli olan olan memur zammı belli oldu. AKP Grup Başkanı Abdulllah Güler, memur maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilmesi ile birlikte yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağı belirtildi. Ortalama memur maaşı da yüzde 74 zamla 14 bin 417 TL’den 25 bin 15 TL’ye yükseltilecek.

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Memur maaş zammı, enflasyon oranları açıklanmasının ardından belli oldu. Memur zammı ve ek vergilerle ilgili teklif 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan Komisyonu’nda görüşülecek, ardından memur ve emekli zam farkının ne zaman yatacağı belli olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

AKP Grup Başkanı Abdulllah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi.

Güler, “Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz” dedi.

ORTALAMA MEMUR MAAŞI 25 BİN 15 TL OLACAK

Teklifte, en düşük memur maaşının yüzde 86 zamla 11 bin 848 TL’den 22 bin 17 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Ortalama memur maaşının da yüzde 74 zamla 14 bin 417 TL’den 25 bin 15 TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 86 ZAM

Güler’in açıklamaları şöyle oldu:

“Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 lira iken, 2023 ocak tarihinde 11 bin 848 liraya, artış oranı ile beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekli ile beraber toplam yüzde 86’yı bulmaktadır.

2023 yılı kümülatif oranına bakıldığında ise toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız.

Ortalama memur maaşı aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 lira iken ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 liraya, şimdi ise 2023 temmuzunda 25 bin 15 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde 74’e karşılık gelmektedir.”