Memur zammında aile yardımı oyunu

En düşük maaş 22 bin liraya çıkamadı, 20 bin 373 lirada kaldı.

Erdoğan SÜZER

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Memura yapılan zammın ‘aile yardımı' hesabıyla düşük hesaplandığı ortaya çıktı. Zam hesaplanırken en düşük dereceli bekar ve çocuksuz memurun 10 bin 460 lira olan maaşı yerine aile yardımı ödemelerinin de eklendiği evli ve çocuklu memurun 11 bin 844 lira olan maaşı dikkate alındı. Memurların aleyhine olan bu hesap yüzünden yapılacak seyyanen zam tutarı 9 bin 704 liradan 8 bin 77 liraya düştü. Her bir memura 1.627 lira eksik ödeme yapıldı. Memur-Sen'in kayıtlarındaki maaş tablosuna göre kamuda en düşük dereceli memurun haziran sonu itibarıyla maaşı (15/1) 10 bin 460 lira.

SEYYANEN ZAM

Bu maaşın 22 bin liraya çıkarılabilmesi için önce toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan yüzde 17.55'lik zam eklenerek 12 bin 296 liraya yükseltilmesi, üzerine de 9 bin 704 lira seyyanen zam yapılması gerekiyordu. Böylece 9 bin 704 liralık seyyanen zam tüm memurlara uygulanacaktı. Ancak aile yardımı dahil edilince seyyanen zam 8 bin 77 lirada, en düşük memur maaşı da 20 bin 373 lirada kaldı.

Bekar değil evli memur

Kamuda ‘en düşük dereceli memur' denildiğinde 15'inci derecenin 1'inci kademesinde bulunan bekar ve çocuksuz memurlar anlaşılıyor. Evlenen ve çocukları olan bütün memurlara ayrıca ‘aile yardımı' adı altında ek ödemeler yapılıyor. Dolayısıyla en düşük dereceli memur maaşının aile yardımı hesaba katılmaksızın hesaplanması gerekiyor.