Memur zammının bütçeye maliyeti belli oldu

Yaklaşık 3,7 milyon kamu görevlisinin aylık ve ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023'da merkezi yönetim bütçesine ilave maliyeti 177 milyar TL tahmin ediliyor.

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TBMM’ye çarşamba günü gönderilen ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanan 17 maddelik düzenlemenin etki analizi yayımlandı.

Buna göre, yaklaşık 3,7 milyon kamu görevlisinin aylık ve ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023’da merkezi yönetim bütçesine ilave maliyeti 177 milyar TL tahmin ediliyor.

Deprem bölgesine yönelik istisnalar ve tahsilat gerçekleşmeleri dikkate alınarak motorlu taşıtlar vergisinde yapılan değişikliğin bütçeye yaklaşık 30 milyar TL ilave gelir etkisi olacak.

HAZİNE BORÇLANMA LİMİTİ 2.18 TRİLYON TL’YE ÇIKARILIYOR

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında düzenleme öncesi 660,9 milyar TL olan Hazine borçlanma limiti bu düzenleme ile 2,18 trilyon TL’ye yükseltiliyor.

2023’ün ikinci altı ayında asgari ücret desteği olarak 500 TL verilmesinin bütçeye maliyet 19 milyar TL olacak.

İhracat kazançlarına sağlanan 5 puanlık indirim de dikkate alınarak kurumlar vergisi artışının bu yıla etkisi 80 milyar TL olacak, yıllık etki ise 120 milyar TL öngörülüyor.

KKM’nin Hazine’den TCMB’ye devri düzenlemenin merkezi yönetim bütçesine maliyeti olmayacak.

Diğer taraftan mevcutta açılmış kur korumalı hesaplar için öngörülen yaklaşık 100 milyar TL’lik ödemenin merkezi yönetim bütçesi imkanlarından yapılmaması sağlanacak. (REUTERS)

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