Memurlardan ‘Kaşıkla verdiniz, kepçe ile aldınız’ eylemi

Eskişehir KESK Şubeler Platformu, yaptığı eylemle iğneden ipliğe gelen zamlara tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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KESK’e bağlı Şubeler Platformu, yaptıkları ‘Kaşıkla verdiniz kepçe ile aldınız’ eylemi ile zamlara tepki gösterdi.

Eskişehir Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) İl Temsilciliği adına konuşan Oytun Gökten, “Kaşıkla verdiklerini kepçeyle çoktan geri aldılar. Bu ülkede büyüyenler de var elbette. Faizden, ranttan beslenen mutlu azınlığın serveti büyüyor. Nüfusun yüzde 1'ini oluşturan ama ulusal servetin yüzde 54'ünü elinde tutan dolar milyarderleri büyüyor” dedi.

KAŞIKLA VERDİNİZ, KEPÇEYLE ALDINIZ

Eskişehir KESK Şubeler Platformu, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi DSİ önünde ‘Kaşıkla verdiniz kepçe ile aldınız’ eylemi düzenledi. Gelen zamlara tepki gösteren Eskişehir KESK Şubeler Platformu üyelerinin eylemine CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, emekliler, sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.

Eyleme katılanlar, ‘Kaşıkla verdiniz kepçe ile aldınız. “Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek” yazılı pankart ve ‘Yüzdelik artış değil insanca yaşayacak ücret hakkımız’, ‘Artık bıçak kemiği geçti’, ‘Dilenci değil emekliyiz’ yazılı dövizler açarak, “AKP, zamları al başına çal”, “Sadaka değil toplu sözleşme”, ‘Zam, zulüm işte AKP’, ‘Sefalete teslim olmayacağız’, ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’, ‘Sermayeye değil, emekçiye bütçe’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ şeklinde sloganlar attı.

Eskişehir ESM İl Temsilciliği adına konuşan Oytun Gökten, iğneden ipliğe gelen zamlara tepki göstererek, “Ülkeyi yönetenler ‘Büyümede rekor üstüne rekor kırıyoruz, raflar dolu, dünya bizi kıskanıyor’ diyor. Oysa bizim sadece dertlerimiz, sorunlarımız, yoksulluğumuz ve borçlarımız büyüyor. Her üç çalışandan birisi açlık sınırı altında olan asgari ücrete mahkûm edilmiş halde. Geri kalanların maaşları da her geçen gün asgari ücrete yaklaşıyor” dedi.

“HER YENİ GÜNE ZAM HABERİ İLE UYANIYORUZ”

10 milyon emekliye açlık sınırı altında bir maaşın reva görüldüğünü vurgulayan Oytun Gökten şunları söyledi:

“Her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Raflar dolu ama bizim cebimiz boş. Marketleri müze gezer gibi geziyoruz. Fiyatlara bakıp çıkıyoruz. Henüz ilave dedikleri 8.077 TL' yi almadan benzinden alınan ÖTV'ye yaklaşık yüzde 200, motorinden alınan ÖTV'ye de yaklaşık yüzde 245 zam geldi.

Üstelik Hazine ve Maliye Bakanlığı utanmadan ‘yapılan artışa rağmen ülkemiz benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır’ diyerek bütün emekçilerle dalga geçmeye devam etti. Aynı bakanlık doğalgazda metreküp başına alınan ÖTV’ye yapılan yüzde 224’lük zammı ‘metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir’ diyecek kadar pişkin hale gelmiştir maalesef. Kısacası her zaman olduğu gibi kaşıkla verdiklerini kepçeyle çoktan geri aldılar.

Bu ülkede büyüyenler de var elbette. Faizden, ranttan beslenen mutlu azınlığın serveti büyüyor. Nüfusun yüzde 1'ini oluşturan ama ulusal servetin yüzde 54'ünü elinde tutan dolar milyarderleri büyüyor. Yıllardır teşvik üstüne teşvik verilen, vergi afları çıkarılan, çalıştırdığı asgari ücretli kadar bile vergi ödemeyen şirketler, patronlar büyüyor. Biz yoksullaştıkça onlar zenginleşiyor, büyüyor. Yaşadığımız her ekonomik krizin, pandeminin, depremin faturası bize kesiliyor.”

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