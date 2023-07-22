Memuru emeklilik korkusu sardı

Kamuda emeklilik dilekçesi veren binlerce memur, 3600 ek gösterge ve seyyanen verilen zammın kök maaşa yansıtılmaması nedeniyle dilekçelerini geri çekmeye başladı.

Selami AYDIN

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Kamu çalışanlarına verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam ve 3600 ek göstergenin kök maaşa yansıtılmaması emeklilik taleplerinin de geri çekilmesine neden oldu.

Emeklilik hayali kuran ve dilekçesini veren kamu çalışanları emekli maaşlarına yansımayan zamlar nedeniyle dilekçelerini geri çekmeye başladı.

Denizli'de Eğitim İş Sendikası'nın tespitine göre sadece Milli Eğitim'e bağlı kuruluşlarda emeklilik dilekçesi veren kamu çalışanlarının yüzde 82'si dilekçelerini geri çekti.

EĞİTİM İŞ BAŞKANI AYDOĞAN: YAŞANILMASI ZOR BİR SÜREÇ

Emeklilik koşullarının ağır ve ekonomik açıdan yıpratıcı olduğunu söyleyen Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan, şöyle konuştu:

-Bu yıl emeklilik döneminde emekli olmak isteyip, dilekçesini verip sonrasında yaşanan ekonomik koşullardaki sıkıntılar, ağır enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle emeklilikten vazgeçme oranı yaklaşık yüzde 82. Bugüne kadar tespit edebildiğimiz oran budur.

– Bu da şunu gösteriyor; emeklilik gerçekten ülkemizde bir memur için geçinilmesi, yaşanılması zor bir süreç. Bu nedenle arkadaşlarımız tekrar çalışma hayatına geri döndüler. Emeklilikten vazgeçtiler.

‘MAAŞI 8-9 BİN LİRAYA DÜŞEN ARKADAŞLARIMIZ VAR'



Seyyanen zammın gecikmeli ödendiğini, daha zammı almadan alım gücünün eridiğini belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

-Seyyanen zammı alıncaya kadar gördüğümüz zamlar, artan ek vergilerle bu para olduğu gibi geriye gitti.

-Bir üst vergi dilimine girdiğimiz için yine kayıptayız. Kaldı ki; bu emekli arkadaşlarımız için çok çok daha dezavantajlı bir durum. Emekli maaşı 8 bin liraya 9 bin liraya düşen arkadaşlarımız var. 8-9 bin lirayla kim geçinebilir?

-Bunun içinde üniversitede çocuk okutan var. Kredi borcu olan var. Ortalama 12-13 bin lira emekli maaşını düşündüğünüz zaman; bugünkü şartlarda akaryakıta gelen zam, doğalgaza, elektriğe, suya, temel tüketim araçlarına, zeytinyağından peynirine kadar gelen zamlarla bir emeklinin geçinmesi imkansız.

-Emeklilik koşulları gelmiş olup, emekli olabilecek arkadaşlarımız içerisinde bu geri dönüşü sağlayanlar çoğunluğu oluşturuyorlar.

-Çünkü alacakları maaş ile geçinmeleri çok zor. Bu arkadaşlarımız içerisinde 35 yıl bu ülkeye bu devlete vergisini verip emekli olan arkadaşlarımız var. 38 yıldır çalışıp emekli olan ama dilekçesini geri çeken arkadaşlarımız var.

“BİR OKULDA ÖĞRETMENLERİN TAMAMI DİLEKÇELERİNİ GERİ ÇEKMİŞ”



Hürriyetçi Eğitim Sen Denizli Şubesi Başkanı Ersin Dede ise, şöyle konuştu:

-Bu sene emekli olacak öğretmenlerimizle ilgili Denizli'de ciddi bir hareketlilik bekleniyordu ama beklenen sayının altında kaldı. Sebebi ekonomik şartlar. İnsanlar önünü göremiyorlar. Bir müdür yardımcısı arkadaşımla konuştum.

-Okulundaki öğretmenlerin tamamı emeklilik dilekçelerini geri çekmişler. Geçen yıl memurlarımız 3600 ek gösterge çıksın ikramiyemiz, maaşlarımız artsın diye bekliyorlardı ama o kadar ciddi bir yoksulluk sınırının altında yaşam şartlarında savaşıyoruz ki bu beklentinin de bir amacı kalmadı.

-Geçen yıl Denizli il sınırlarındaki bütün ilçeler dahil sadece 19 kişi emeklilik başvurusu yaptı. Bütün öğretmenler ek göstergeyi bekledi.

-Bu sene bu sayı 327'ye ulaşmış. 600'ün üzerinde olması bekleniyordu. Şu anda ortalama bir emekli öğretmen maaşı 15 bin lira ile geçinip geçinemeyeceğini kimse kestiremiyor.

‘ÖĞRETMENLERİN EMEKLİLİĞİ HAYALDEN ÖTEYE GİDEMİYOR’

Dede sözlerini şöyle sürdürdü:

-Öğretmenler odasına girdiğiniz zaman 5 farklı öğretmenle karşılaşabilirsiniz. Uzman öğretmen ya da baş öğretmen bir arkadaşımızın maaş farkı emekliliğine yansımıyor.

-Bu da öğretmenimizi birkaç yıl daha çalışmaya itiyor. En azından elim ayağım tuttuğu sürece yaşam mücadelesine devam edeyim diyor.

-Bir öğretmen arkadaşım var yine… Çocuğu ODTÜ'yü kazandı. Maaş kartını oğluna verdi. Geçinmesi imkansız. Çocuğun aylık harcaması, kirası dahil 20 bin liranın üzerinde.

-Bu şartlarda öğretmenlerin emekli olması hayalden öteye gitmediği için bir çok öğretmen, emeklilik dilekçelerini geri çekmişlerdir

‘İKİ ÖĞRETMEN BİR YOKSUL EDEMİYORUZ'

-Her yerde durumun aynı olduğunu düşünüyorum. Yoksulluk sınırının altında çalışan olmaz. Biz köle değiliz. Şu anda yoksulluk sınırı 35 bin liraya dayanmış. Biz karı koca iki öğretmen bir yoksul bile edemiyoruz şu ülkede…

*İkimizin maaşı bir yoksul etmiyor. Böyle bir şartta yaşamak, bu hayat şartında yaşamak imkansız. Bu sadece eğitim çalışanları için geçerli bir durum değil. Maalesef bütün kamu çalışanları hatta herkes için bu düşünülebilir.

-*Tüm çalışanların yoksulluk sınırının üzerinde maaş alması lazım, insanca yaşamaya ihtiyacımız var. Çok ciddi gelir adaletsizlikleri var.

-Bugün bir ay boyunca çalışıp kazandığı bir maaşı başka bir insan öğle yemeğinde harcayabiliyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bunu savunmaya devam edeceğiz.

‘41 YILLIK MEMURUM EMEKLİ OLSAM 13 BİN 853 LİRA MAAŞ ALACAĞIM'

Hürriyetçi Eğitim Sen Üniversite Sorumlusu Ferit Yıldız emeklilik başvurularının geri çekme nedenlerinin başında düşük maaş geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

-Geri çekmelerinin sebebi şu anda 24-25 bin maaş alırken bir anda 13-14 bin liraya düşmesi… Seyyanen verilen zammın maaşlarımıza etki etmemesinden dolayı da geri çekişler oldu. 13-14 bin lira insanların yaşama şartlarını zorluyor.

-Yani 25 bin lira alırken 13 bin liraya düşmesi emeklilikten vazgeçmelerine ve çalışmalarına sebep oluyor. 41 yıllık kamu çalışanıyım. Bugün emekli olsam 13 bin 853 lira maaş alacağım.

-Şu anki maaşım 24 bin 770 lira. Aradaki fark bayağı çok. Bu farkın çok olmasından dolayı da emekli olmayı düşünmüyorum. 3600 ek gösterge aldığım zaman 16 bin 800 liraya çıkıyor. Yani ek gösterge memurları ve emeklileri rahatlatacağını düşünüyorum.

-Bu şartlarda yine de yeterli olmaz. Biz yoksulluk sınırı üzerinde maaş istiyoruz. Çünkü baktığımız zaman özellikle büyükşehirlerde, Denizli'de dahil 7-8 -10 bin liradan aşağı kira yok. Ben 13 bin 800 liraya emekli oldum maaş aldım.

-Zaten 10 bin lirası kiraya gidecek. Nasıl yaşayacağım? Benim 2 yaşında torunum var. Torunum geldiği zaman ona nasıl bir oyuncak alabileceğim, nasıl onu parka götürebileceğim.

‘ÖĞRETMEN ÖZCAN DEMİR: EMEKLİLİK TALEBİMİ GERİ ÇEKTİM'

26 yıldır öğretmenlik yapan Özcan Demir, şöyle konuştu:

-Öncelikle öğretmen olarak çalışma şartlarımız zor. Ücretlerimizdeki yetersizlik nedeniyle bir an önce emekli ol, başka bir şey yapma şansın varsa onu değerlendir. Emekli ikramiyesini al en azından çoluk çocuğunun geleceği için bir yatırıma yönlendir düşüncesi itti.

-Emeklilik dilekçesini verdim. Fakat son dönemdeki memur maaşlarına yapılan zamlar, emekli ikramiyesine ve emekli maaşına yansıtılmadığı için emekli ikramiyesi ve maaşı çok düşük kaldı. Onun için mecburen öğretmenlik yapmaya, çalışmaya devam etmeye karar verdim.

– Emekli olsaydım şu an, 14-15 bin civarında bir ücretim olacaktı. Geçinme şansım yok. Çünkü oğlum üniversitede okuyor, nereden baksan 20 bin TL'ye yakın bir masrafı var.

-Bunu eşimle beraber karşılamaya çalışıyoruz. Bir de kızımız var ortaokulda öyle olunca maalesef emeklilik dilekçemi geri almak zorunda kaldım

‘ÖĞRETMEN RAFET ŞAHİN: EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYORDUM VAZGEÇTİM'

29 yıllık öğretmen Rafet Şahin ise; “Emekli olma düşüncem vardı. Hem yeni nesille bir yer açmak anlamında hem de artık dinlenmek gerektiğini düşündüğüm için. Çünkü çalışma şartları gittikçe bizim açımızdan zorlaşmaya başlamıştı. Maaş zamlarının yetersiz olması sebebiyle vazgeçmek zorunda kaldık. Emeklilik dilekçesini vermedim. Bu ay için vermeyi düşünüyordum ama bu zamlardan dolayı vazgeçtim. 3600 ek göstergenin ve seyyanen zammın emekliliğe bir faydası olmadı. Bu koşullarda emekli olsaydım ayakta kalamazdım. 14-15 bin lira gibi bir maaş elinize geçiyor” diye konuştu.

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