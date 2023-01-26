Merkez Bankası enflasyon tahminlerini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ilk enflasyon raporunda yıl sonu tahminlerini açıkladı. Merkez Bankası'nın 2023 ve 2024 enflasyon tahminleri sabit kaldı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ilk enflasyon raporunu Ankara'da basın toplantısıyla açıklıyor.

TCMB’nin 2023 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 22,3 ile sabit kaldı. TCMB’nin 2024 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini ise yüzde 8,8 ile sabit tutuldu. TCMB’nin 2022 sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 22 ile değişmedi.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır.

* 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır

* 2022 yılında iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler öngörülenden daha olumlu şekilde gerçekleşmiştir.

* Derin bir resesyon ihtimalinin azaldığı görünmektedir.

* İktisadi faaliyette dış talep kaynaklı maliyetteki ivme kaybına rağmen, işgücü piyasası sağlıklı seyrini sürdürmektedir.

* Enerji fiyatları ve paritedeki gelişmelerin cari açığı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Yıl genelinde uluslararası fiyatlardaki çevrimsel etkiler dışlanarak hesaplanan yapısal cari fazlada artış gözlenmiştir

* Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır – Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Fiyat artışlarının devamı için bir zemin kalmamıştır.

* “Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2023 yılı sonunda yüzde 17,8 ile yüzde 26,9 aralığında (orta noktası yüzde 22,3), 2024 yılı sonunda yüzde 4,0 ile yüzde 13,7 aralığında (orta noktası yüzde 8,8) gerçekleşeceği öngörülmektedir.”