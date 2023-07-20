Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararı "kademeli" Ortodoks para politikasına dönüş ile uyumlu olması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak. Uzun bir süre ardından geçen ay başladığı kademeli faiz artışlarına devam ederek faizini 500 puan artışla yüzde 20'ye çekerek devam etmesi bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi %17 ila %21.50 bandında artış olarak yer alıyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararının piyasa beklentilerini karşılamaktan uzak kalabileceğine yönelik endişelerle dolar/TL yeniden yükselişe geçti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?

Merkez Bankası (TCMB) geçen ay başladığı kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla %20’ye çekerek devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bu hafta faiz artışı beklerken, tahminler %17 ila %21.50 bandında yer alıyor.

Düşük faiz politikalarının sebep olduğu kur krizi ve ardından TL'deki süren değer kaybının etkisiyle enflasyon Ekim 2022'de 24 yılın zirvesi olan %85.51 seviyesine yükselmişti. Haziran ayında %38.21 seviyesinde gerileyen enflasyonun, sonraki aylarda yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

TL'de Haziran'daki %20 değer kabı ve vergi artışları nedeniyle TÜFE tahminleri yukarı revize ediliyor. Ekonomistler Temmuz için aylık çift haneli TÜFE beklerken yıl sonu tahminlerini de %50'den %60, belki de üzerine doğru revizyonun kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyorlar.

Yapılan zamların ardından enflasyonun yükselme eğilimi sürerken TCMB'nin faiz kararında artırımın büyüklüğü piyasalar için önemli olacak. Reuters anketine göre de TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı %25 seviyesinde bulunuyor. Tahminler %24 ile %35 bandında yer alıyor. Erdoğan'ın yakın zamana kadar uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında %19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini %8.5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervlerden satış yapıyordu.

Seçim öncesine kadar uygulanan düşük faiz ve rezervlerin satışları TL'yi desteklese de değer kayıplarını durduramadı. Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinden sonra politikalardaki değişikliklerle rezervin TL'nin değerini belirlemek için kullanımı bırakıldı. Döviz politikalarında “daha şeffaf” politikalara doğru giden adımlar atıldı. Bunu sonucu ise TCMB'nin net uluslararası rezervleri 7 Temmuz itibariyle 13.17 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi. TCMB net rezervlerinin 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen beş haftada 18.9 milyar dolar toparlandı.