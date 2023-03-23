Merkez Bankası Sayıştay’a rağmen para dağıtmış

Merkez Bankasının performans adı altında tüm çalışanlarına 2 ila 4’er maaş ödeme yapması Sayıştay’ın itiraz ve uyarılarına ters düştü. Sayıştay, performans denilerek amaç dışı para ödenmesini istemiyor.

Erdoğan SÜZER

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Merkez Bankasının performans tazminatı adı altında tüm çalışanlarına seçim öncesi yaptığı 2 ila 4 maaş tutarındaki ödemenin Sayıştay'ın banka yönetimine yaptığı uyarılara ters düştüğü ortaya çıktı.

Merkez Bankasının hesaplarını inceleyen Sayıştay, 2019 yılı raporunda banka yönetiminin 140 kişilik üst yönetici grubuna performans tazminatı adı altında fazladan ödeme yaptığını, bu ödemelerin mevzuatın amacına uygun olmadığını tespit etti.

Raporunda performansın belirli başarı kriterlerine dayanması gerektiğini, sadece yöneticileri hedef alan ödemenin performanstan beklenen amaçla uyuşmadığını belirten Sayıştay, banka yönetimini hatanın düzeltilmesi konusunda uyardı.

EK İKRAMİYEYE DÖNÜŞTÜ

Raporda şöyle denildi:

“Performans değerlendirme sistemi ile Banka çalışanlarının istenilen verimlilik düzeyine ulaşması amaçlanmasına rağmen amacından çıktığını, üst düzey yöneticilere ek ikramiye ödemesi haline dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Performans ödemesinin amacı dışında yönetici kadrolara ikramiye ödemesi aracına dönüştürülmemesi gerekir.”

Banka yönetimi, uyarıyı dikkate alıp 2020'de yönetici-çalışan ayrımı yapılmaksızın A+ performansı olanlara 1 maaş, A- performansı olanlara ise yarım maaş tazminat ödenmesini öngören yeni bir sistem getirdi. Yeni düzenlemeyi amaca uygun bulan Sayıştay, sorunun ortadan kalktığını raporuna yazdı.

Ancak banka yönetimi önceki gün, Sayıştay'ın iki yıl önceki uyarısının aksine sistemi yine değiştirip yöneticilere 4'er maaş, diğer çalışanlara 2'şer maaş performans tazminatı ödedi. Ödemelerde Sayıştay uyarısının aksine performans yerine doğrudan yönetici-çalışan ayrımı yapılması, bankanın amacı dışında seçim öncesi para dağıtmayı hedeflediği şeklinde yorumlandı.

100 ASGARİ ÜCRETİ AŞAN VAR

Sayıştay uyarılarının yanı sıra, enflasyonla mücadelede başarılı bir performans sergileyemeyen Merkez Bankasının çalışanlarına performans adı altında yüklü ödemeler yapması tepkilere neden oldu. Çok yüksek maaşlar alan üst düzey her bir personele ödenen performans tutarının 100 asgari ücretlinin maaşını aştığı hesaplanıyor.

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