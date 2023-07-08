Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı

Geçen ay bankaların TL mevduat oranında yüzde 60’tan yüzde 57’ye indirilen menkul kıymet tutma zorunluluğunun ardından zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gidildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen ay, sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım olarak bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye indiren, yükümlülüğü yerine getiremeyen bankalar için menkul kıymet tesisi oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e çeken Merkez Bankası’ndan yeni bir adım geldi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi, zorunlu karşılıklar için de yüzde 60'tan 57'ye indirildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tebliğde şu ifadeler yer aldı:

“25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 10/C maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 60'ın” ibaresi “yüzde 57” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir:

Bu fıkrada yer alan ilave oran, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı ilgili hesaplama tarihi ve öncesindeki son iki hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından yüksek olanı dikkate alınarak uygulanır.”

Tebliğ, 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan TL'ye dönüşümde yeni karar