‘Merkez Bankası’nın kararları ihracatçıyı korkutuyor’

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), döviz kurlarındaki artışın maliyetlerdeki yükselişin gerisinde kalması, dünya genelinde resesyonla birleşince nisan ayında ihracat rakamlarının hem Türkiye genelinde hem de Ege bölgesinde eksiye düşmesine yol açtığını açıkladı. EİB Koordinasyon Başkanı Jak Eskinazi, "Merkez Bankası’nın kararları ihracatçıyı korkutuyor. Firmalarımız ihracattan soğur hale geldi" dedi.

Latif SANSÜR

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Ege İhracatçı Birlikleri geçen yıl ile bu yılın Nisan ayı ihracat rakamlarını karşılaştırdı. Egeli ihracatçılar geçtiğimiz yıl 1 milyar 747 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu yıl 1 milyar 378 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın yüzde 21 gerisinde kaldı.Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı, yüzde 17'lik gerilemeyle 19,3 milyar dolara indi. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2023 yılı ocak-nisan dönemindeki ihracatı yüzde 2'lik düşüşle 6 milyar 45 milyon dolar olurken, son 1 yıllık ihracatı yüzde 3'lük artışla 18 milyar 129 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

TARIM İHRACATI ARTTI, SANAYİ İHRACATI DÜŞTÜ

Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 4,5'lik artışla 505,8 milyon dolardan, 528,9 milyon dolara yükseldi. EİB'den yapılan tarım ürünleri ihracatı ocak-nisan döneminde yüzde 20'lik artışla 2 milyar 405 milyon dolara, son 1 yıllık dönemde yüzde 16,4'lük ilerlemeyle 6 milyar 112 milyon dolardan 7 milyar 118 milyon dolara çıktı. Sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 32'lik düşüşle 1 milyar 124 milyon dolardan, 764 milyon dolara inerken, madencilik sektörünün kan kaybı yüzde 28 oldu. Madencilik sektörü 84,5 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 177,5 milyon dolarlık ihracat performansıyla zirvedeki yerini korumasına karşın ihracatındaki yüzde 34'lük düşüşe engel olamadı.

“MEVCUDU KORUMAK ZORLAŞTI”

2023 yılına “İhracat rakamlarında mevcudu korumak” hedefiyle girdiklerini dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 4 aylık periyotta mevcudu koruma çabalarının sonuçsuz kaldığını, ihracatçılar olarak kötüye gidişi yaklaşık 1 yıldır dillendirdiklerini ancak olumlu bir yaklaşım göremediklerini savundu.İhracatçılar olarak minimum 3 aylık sipariş takvimleriyle çalıştıklarının altını çizen Eskinazi, “2022 yılının ikinci çeyreğinden itibaren siparişlerdeki seyre göre uyarılarda bulunuyoruz. Maliyet artışlarımızla kur artışı 1 yıldır uyumsuz. İhracatçılar ayakta kalabilmek, istihdamı koruyabilmek için sermayelerinin azalması pahasına bir çaba içerisindeler. İhracatçılarımız para kazanmadıkları gibi cepten para kaybediyorlar” dedi.

“FİRMALAR İHRACATTAN SOĞUR HALE GELDİ”

Önlemler alınmazsa ihracatın düşmeye devam edeceğini söyleyen Eskinazi şu ifadeleri kullandı;

* “İhracatçılarımızın finansmana erişimindeki sorunlar çözülmez, döviz kurlarında yüzde 7'lere varan alım-satım makası kapanmaz, döviz kurlarında enflasyonla uyumlu bir artış olmadığı takdirde ihracattaki düşüş devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararları ihracatçıyı korkutuyor. Firmalarımız ihracattan soğur hale geldi. İhracatçılarımız fiyat tutturamadıkları için bazı siparişleri alamıyorlar ve bu siparişler rakiplerimize kayıyor.

* Dünya genelinde enerji fiyatlarındaki düşüş Türkiye'deki tarifelere tam olarak yansıtılmadı. Enerji fiyatlarında yüzde 50 düşüş olursa, döviz kurlarında enflasyonla uyumlu artış sağlanırsa, kredi muslukları açılırsa, TCMB kaynaklı krediler bir an evvel zaman kaybedilmeden ihracatçılara verilirse ihracatımız 2023 yılının ikinci yarısında toparlanma sürecine girecektir. Bu sayede mevcudu korumamız mümkün olacaktır.”