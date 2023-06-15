Merkezi bütçe mayısta 118,9 milyar TL fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi mayısta 118,9 milyar TL fazla verdi. Ocak-mayıs döneminde bütçe açığı 263,6 milyar TL oldu. Mayısta kurumlar vergisi ödemeleri, bütçede fazla verilmesinde etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta merkezi bütçe, 118,9 milyar TL fazla verdi. Böylece ocak-mayıs döneminde bütçe açığı 263,6 milyar TL oldu.

Mayısta bütçe geliri 549,4 milyar TL, bütçe gideri 430,5 milyar TL oldu.

Ocak-mayıs döneminde bütçe geliri 1 trilyon 612 milyar TL, bütçe gideri 1 trilyon 876 milyar TL oldu.

Mayısta kurumlar vergisi ödemeleri, bütçe fazlası verilmesinde etkili oldu. Geçen sene mayısta 289,7 milyar TL olan vergi gelirleri, bu sene mayısta 507,4 milyar TL oldu. Mayısta kurumlar vergisi geliri 255,7 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

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