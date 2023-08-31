Milyarder yatırımcı uyardı: Gayrimenkulün her alanı sarsılacak

Milyarder yatırımcı Jeff Greene gayrimenkül sektörünün her alanda sarsılacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Milyarder yatırımcı Jeff Greene dün yaptığı açıklamada, gayrimenkul yatırımcılarının sektörde fırsatlar yaratacak bir sıkıntı dalgasına karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Greene yaşanacak sıkıntının nedenlerini ise uzaktan çalışmanın ofis boş pozisyonlarında artışa yol açması ve pandemi sırasında ekonomiye enjekte edilen trilyonlarca doların yavaş yavaş tükenmesi olarak açıkladı.

Bu nedenlerin ise neredeyse tüm emlak sektörlerinde gerilemeyi körüklediğini belirtti.

Emlak devi Jeff Greene, CNBC’ye yaptığı açıklamalarda gayrimenkül sektörünün her alanda sarsılacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Her şeye olan talep açısından bu ne anlama gelecek? Perakende, ofis, apartmanlar; gayrimenkulün her alanı sarsılacak ve sanırım daha ilk aşamadayız.”

UZAKTAN ÇALIŞMA TALEBİ ERİTTİ

Ticari gayrimenkul talebi, uzaktan çalışmanın devam eden yaygınlığı nedeniyle daha da azaldı.

ABD’li çalışanların yüzde 20 ila yüzde 25’i hâlâ evden çalışıyor.

Goldman Sachs bu hafta yaptığı açıklamada , önümüzdeki on yılda ofis kiralarının sona ermesiyle boş alanların 267 milyon metrekare artacağını söyledi.

OLAĞANÜSTÜ SATINALMA FIRSATLARI VURGUSU

Greene, indirimlerin ofis pazarını eşit şekilde etkilemeyeceğini belirterek, “B ve C mülkleri söz konusu olduğunda en kötüsünün henüz gelmediğini düşünüyorum” dedi.

Bu tür mülklerin tamamen kiracı eksikliği ve dolayısıyla teklif eksikliği ile karşı karşıya kalabileceğini belirten Greene, “Nakitinizi koruyun ve hazırlanın çünkü benim tahminime göre önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde bazı olağanüstü satın alma fırsatları göreceksiniz” dedi.

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