MMO: MKE’de teknoloji eskiydi, patlama sürpriz değil

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Ankara Elmadağ'da bulunan MKE fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle yaptığı açıklamada, işçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmediğini belirterek, "MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda teknoloji eskidir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda dün meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlama dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Yener, eski teknoloji ve iş güvenliğine önem verilmemesi göz önüne alındığında MKE Elmadağ Fabrikasındaki patlamanın sürpriz veya beklenmeyen bir olay olmadığını söyledi.

SÜRPRİZ BİR OLAY DEĞİL

Yener, “MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda teknoloji eskidir ve bu husus daha önceki patlamalarda bu dile getirildi ancak teknoloji yenilenmesi konusunda herhangi bir adım atılmadı” dedi.

Açıklamada, “Ülkemizde her gün iş cinayetlerinde en az 5 işçinin hayatını kaybetmesi ve MKE Elmadağ Fabrikasındaki patlama, ne yazık ki sürpriz veya beklenmeyen bir olay değildir. Açık ki işçi sağlığı ve iş güvenliğine (İSİG) önem vermeme, kazalara ve cinayetlere davetiye çıkartıyor” ifadelerine yer verildi.

İSİG’E GEREKEN ÖNEM VERİLMİYOR

Yener, “MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda teknoloji eskidir ve bu husus daha önceki patlamalarda bu dile getirildi ancak teknoloji yenilenmesi konusunda herhangi bir adım atılmadı” dedi.

Yener ayrıca, “Bunun yanında işyerlerinde İSİG'in sağlanması bir organizasyon olarak öngörülmüyor, her şey tesadüflere bırakılıyor, örneğin patlayıcı ortamlarda yapılmaması gereken, patlamaya yol açabilecek işler de aynı anda yapılabiliyor” açıklamasında bulundu.

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