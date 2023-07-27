Motorine bir hafta içinde ikinci zam geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr'ye verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,42 TL zam gelecek. Böylece motorinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 89,9’a ulaşacak.

Sozcu.com.tr

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Döviz kurlarında, vergilerde ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıttaki zam yağmuru sürüyor.

İki gün önce benzinin litre fiyatına gelen 2 liralık zammın ardından bu gece de motorin fiyatları artacak.

Sektör temsilcilerinin sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,42 TL zam gelecek.

Motorinin litre fiyatına son olarak 20 Temmuz’da 1 lira 55 kuruş zam gelmiş; bu zamda döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış etkili olmuştu.

LİTRESİ 35 TL’Yİ AŞACAK

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35,29 TL, Ankara’da 35,77 TL, İzmir’de 35,95 TL seviyesine çıkacak.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

SEÇİM SONRASI YÜZDE 90 ZAM

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu serbest bıraktı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, bu gece yarısı yapılacak zamla birlikte 35,29 TL'ye yükselecek.

Böylece motorinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 89,9’a ulaşacak.

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