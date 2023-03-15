Motorine indirim geldi
Motorinin litre fiyatına dün gece itibarıyla indirim geldi. Benzinde ise fiyat değişimi olmadı.
Petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle dün akaryakıta indirim geldi.
Motorinin litre fiyatı dün geceden geçerli olmak üzere 71 kuruş düştü.
Benzin fiyatında ise değişim olmadı.
Dünkü indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,91 TL’ye, Ankara’da 21,30 TL’ye, İzmir’de 21,38 TL’ye geriledi.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,52 TL, Ankara’da 20,89 TL, İzmir’de 20,88 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.